Ngày 12/10/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UPCoM: VCP) đã công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 9/10/2026, Thuế thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 16587/QĐ-HAN-KTr3-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Doanh nghiệp nhận được quyết định vào ngày 12/10/2026.

Theo nội dung quyết định, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định VCP có nhiều vi phạm liên quan đến kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, đối với thuế GTGT, VCP đã kê khai khấu trừ hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế. Các hóa đơn này được xác định phát sinh trước thời điểm có thông báo.

Công ty Xây dựng và Năng lượng VCP bị xử phạt, truy thu thuế hơn 101 triệu đồng. Ảnh VCP

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa thực hiện phân bổ, giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí dùng chung phục vụ hoạt động có doanh thu không chịu thuế GTGT.

Đối với thuế TNDN, cơ quan thuế xác định VCP đã hạch toán chi phí từ hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cũng chưa phân bổ chi phí lãi vay cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang được theo dõi tại tài khoản 241. Ngoài ra, VCP còn hạch toán thu nhập từ lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản lợi nhuận khác vào thu nhập được hưởng ưu đãi thuế.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế còn phát hiện VCP lập 4 hóa đơn trong năm 2026 không đúng thời điểm theo quy định.

Với các vi phạm trên, Thuế thành phố Hà Nội quyết định xử phạt VCP số tiền hơn 14,09 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tương ứng mức phạt 20% trên số thuế truy thu qua kiểm tra.

Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt thêm 3,5 triệu đồng đối với hành vi lập 4 hóa đơn không đúng thời điểm.

Ngoài các khoản tiền phạt, VCP phải nộp bổ sung số thuế truy thu hơn 70,45 triệu đồng. Trong đó, thuế GTGT năm 2024 là hơn 35,14 triệu đồng và thuế TNDN là hơn 35,31 triệu đồng, gồm gần 774.000 đồng của năm 2023 và hơn 34,53 triệu đồng của năm 2024.

Cơ quan thuế cũng xác định số tiền chậm nộp của doanh nghiệp là hơn 13,95 triệu đồng, bao gồm hơn 8,08 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT và hơn 5,86 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN.

Số tiền chậm nộp nói trên được tính đến hết ngày 28/9/2026. VCP có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 29/9/2026 đến thời điểm hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà VCP phải thực hiện theo quyết định là 101.994.544 đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành và nộp đầy đủ số tiền theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Cơ quan thuế nêu rõ, trường hợp VCP không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn nộp tiền phạt, doanh nghiệp còn phải nộp tiền chậm nộp bằng 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền phạt chưa nộp.

Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP có trụ sở tại tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Doanh nghiệp có mã số thuế 2800799804, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/5/2004. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Minh, Tổng Giám đốc, theo giấy ủy quyền ngày 19/8/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông báo công bố thông tin ngày 12/10/2026 của VCP do ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã công bố.