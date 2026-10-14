Vụ tấn công bằng dao xảy ra lúc 13h40 ngày 13/10 tại tòa nhà trung tâm thương mại ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo Sở Cảnh sát Namdong, nghi phạm được cho là ngoài 60 tuổi. Người này buộc dao vào cả 2 tay rồi tấn công loạn xạ khi đang di chuyển trên thang cuốn nối giữa 2 tầng của tòa nhà.

Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng lao vào khống chế nghi phạm. Cảnh sát sau đó bắt giữ người đàn ông và đưa về thẩm vấn.

Nhà chức trách chưa xác định được động cơ gây án. Đáng chú ý, vào thời điểm bị bắt, nghi phạm đang đeo vòng giám sát điện tử ở cổ chân.

Người đàn ông buộc dao vào 2 tay rồi tấn công loạn xạ giữa siêu thị khiến nhiều người bị thương, gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Ảnh: Yonhap

Tổng cộng 8 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Trong số này, 1 phụ nữ ngoài 20 tuổi rơi vào tình trạng ngừng tim.

Lực lượng chức năng thiết lập trạm y tế khẩn cấp tại tầng 1 của tòa nhà nhằm ứng phó nếu phát hiện thêm người bị thương. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ sơ cứu các nạn nhân và đưa họ ra khỏi khu vực xảy ra vụ việc.

Hàn Quốc từng ghi nhận hàng loạt vụ tấn công bằng dao trong năm 2023, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Gần đây, vào tháng 5, 1 nữ sinh 17 tuổi tử vong và 1 thiếu niên khác bị thương trong vụ tấn công tại thành phố Gwangju. Nghi phạm là người đàn ông ngoài 20 tuổi và sau đó bị tòa án tuyên án tù chung thân.

Cảnh sát hiện tiếp tục thẩm vấn nghi phạm trong vụ việc tại Incheon, đồng thời điều tra nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ tấn công.