Xử phạt 12,5 triệu đồng người đăng tải nội dung đồi trụy trên Facebook

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Yên Lập phát hiện tài khoản Facebook mang tên “N.X.H” đăng tải dòng trạng thái “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy #xuhuong”, kèm theo video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Công an xã Yên Lập làm việc với chủ tài khoản N.X.H.

Tiến hành xác minh, Công an xã Yên Lập xác định chủ tài khoản là N.X.H (SN 1992), trú tại xã Yên Lập. Làm việc với cơ quan Công an, N.X.H thừa nhận hành vi đăng tải nội dung nêu trên, nhận thức được vi phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả xác minh, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.H số tiền 12.500.000 đồng theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung. Mỗi người cần tuyệt đối không đăng tải, phát tán nội dung đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục hoặc các nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện hành vi vi phạm trên không gian mạng.