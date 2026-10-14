Phát hiện thi thể nam bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương

Chiều 14/10, lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể người đàn ông lên bờ và trình báo cơ quan chức năng. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng chức năng phát hiện quần áo, đồ đạc khác cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 500 m. Kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L (SN 1972, ngụ phường Phan Thiết).

Qua đối chiếu hình ảnh, cơ quan chức năng xác định giấy tờ này thuộc về nạn nhân. Người thân sau đó được thông báo đến hiện trường. Nạn nhân được xác định là một bác sĩ.

Công an tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định. Sau khi hoàn tất, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.