Xã Đan Phượng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Buổi diễn tập có sự tham dự của 40 đại biểu đại diện các phòng, ban, ngành của xã, cùng lực lượng Công an xã, dân phòng, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và công nhân đang làm việc tại khu đô thị.

Đại úy Chu Văn Thiện, Phó Trưởng Công an xã Đan Phượng phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu khai mạc, Đại úy Chu Văn Thiện, Phó Trưởng Công an xã Đan Phượng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình cháy, nổ tại các đô thị và khu dân cư trên cả nước gần đây diễn biến phức tạp, việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa hết sức thiết thực. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý cho các lực lượng chuyên trách lẫn cơ sở, mà còn là cơ hội đánh giá, khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

Diễn tập sơ tán người ra khỏi đám cháy. Ảnh: Nga Nguyễn

Tình huống giả định diễn tập là sự cố chập điện gây cháy tại nhà kho tạm chứa dụng cụ, vật tư chăm sóc cây xanh trong Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan sang thảm cỏ, cây xanh xung quanh, tỏa nhiều khói và khí độc, nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã lập tức phát tín hiệu báo động, thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời hướng dẫn thoát nạn, giải cứu người bị thương và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các tổ PCCC cơ sở chủ động dùng bình chữa cháy, máy bơm dập lửa ngăn cháy lan, phối hợp cùng lực lượng y tế triển khai sơ cấp cứu ban đầu.

Thực hành chữa cháy bằng bình cứu hỏa. Ảnh: Nga Nguyễn

Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng xử lý đám cháy. Ảnh: Nga Nguyễn

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp đến hiện trường, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo cáo tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý và thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy, điều động.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, buổi diễn tập đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua buổi diễn tập góp phần củng cố năng lực chỉ huy, khả năng phản ứng nhanh và tinh thần sẵn sàng ứng phó của lực lượng PCCC cơ sở. Qua đó, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã Đan Phượng.