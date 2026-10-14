Tài liệu dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội thuộc bí mật nhà nước độ Mật

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 13/10/2026 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, tại Quyết định 1978/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quy định những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: CP

Bí mật nhà nước độ Tối mật

Cụ thể: Phương án trưng cầu ý dân có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước thời điểm Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

Phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp có tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước nảy sinh trong công tác bầu cử.

Thông tin, tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc: Bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can; Đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang.

Thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước láng giềng, các đối tác lớn, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông tin, tài liệu về giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân.

Bí mật nhà nước độ Mật

Cụ thể, thông tin, tài liệu trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, gồm: Thông tin, tài liệu phục vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, quyết định về số lượng, cơ cấu và phương hướng chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương;

Thông tin, tài liệu phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về nguyên tắc phân bổ và việc phân bổ ứng cử viên ở trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội;

Thông tin, tài liệu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội;

Thông tin, tài liệu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội;

Phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác bầu cử có ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này; Thông tin, tài liệu về việc đề nghị cơ quan chức năng xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và kết quả xác minh nội dung tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thông tin, tài liệu có nội dung về đại biểu Quốc hội: Thông tin, tài liệu về việc bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trước thời điểm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết;

Văn bản về hướng xử lý đơn thư tố cáo đại biểu Quốc hội liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác đối ngoại của Quốc hội gồm: Chương trình, kế hoạch chi tiết chuyến công tác trong nước, nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội trong thời gian chuẩn bị và thực hiện chuyến công tác; trừ thông tin kỹ thuật phục vụ việc thực hiện thủ tục cấp phép bay đối với chuyên cơ, lịch bay, thành phần đoàn cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện thủ tục, bảo đảm điều kiện phục vụ chuyến công tác nước ngoài...