Neuer 'giúp' đối thủ ghi bàn ngay giây thứ 8, lập kỷ lục sớm nhất lịch sử Bundesliga

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, kịch bản không ai ngờ tới đã diễn ra. Neuer có pha xử lý bóng lóng ngóng sau đường chuyền về của đồng đội. Anh băng ra xa cầu môn nhưng lại không thể phá bóng qua người Robin Fellhauer, để cầu thủ bên phía Augsburg chớp thời cơ sút tung lưới trống lúc đồng hồ điểm giây thứ 8.

Theo ban tổ chức giải đấu, đây là bàn thắng sớm nhất lịch sử, nó đã vượt qua kỷ lục cũ do Kevin Volland ghi vào năm 2015. Rất thú vị là bàn thắng năm đó cũng ghi vào lưới Bayern do Neuer trấn giữ (giây thứ 9).

Tình huống chớp nhoáng tối 10/10 khiến Hùm xám xứ Bavaria nhận gáo nước lạnh. Dù rất cố gắng nhưng họ vẫn chỉ có thể giật lại được 1 điểm từ tay đối thủ. Có thể nói, Neuer là tội đồ của Bayern Munich. Bản thân Neuer không hề trốn tránh trách nhiệm. Anh thẳng thắn thừa nhận sai sót cá nhân trước truyền thông:

“Đó là một sai lầm ngớ ngẩn của tôi. Tôi phải chỉnh bóng sang chân trái vì hai cầu thủ đối phương đang áp sát từ cánh phải. Lẽ ra tôi cần đưa ra một quyết định khác”, anh chia sẻ.

Neuer chạy về sau khi mất bóng nhưng không kịp

Thủ quân của Bayern Munich cũng chia sẻ thêm về tâm lý thi đấu sau khoảnh khắc đáng quên: “Trước tiên tôi phải suy ngẫm lại, hít một hơi thật sâu và dĩ nhiên, tôi vẫn hy vọng chúng tôi có thể lội ngược dòng. Tôi nghĩ Bayern đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng đáng tiếc là toàn đội đã không tận dụng được”.

Không dừng lại ở đó, màn thể hiện của Neuer tiếp tục bị mổ xẻ kỹ lưỡng ở bàn thua thứ hai của đội nhà. Phút 64, Calvin Brackelmann tung cú sút căng khiến thủ môn Bayern Munich chỉ có thể đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của Rodrigo Ribeiro, tạo điều kiện để tiền đạo này dễ dàng đệm bóng tái lập thế dẫn bàn cho Augsburg.

Dẫu vậy, khác với tình huống đầu tiên, lão tướng người Đức không chấp nhận việc phải gánh lỗi ở pha bóng thứ 2. Anh khẳng định quỹ đạo của cú dứt điểm là quá hiểm hóc để có thể kiểm soát hoàn toàn.

Neuer giãi bày: “Tôi nghĩ mình đã giải thích rõ tình huống đầu tiên và tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về nó. Những điều như vậy vẫn hay xảy ra. Nhưng ở bàn thua thứ hai, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn. Đó là một cú sút rất mạnh, một đường bóng khó chịu mà tôi không thể bắt dính. Tôi đã đẩy nó sang một bên, rồi chúng tôi lại rơi vào thế bị động, và cậu ấy chỉ việc dễ dàng đệm bóng vào lưới”.

Trận hòa này khiến Bayern Munich đánh rơi 2 điểm, đồng thời để lại những dấu hỏi lớn về phong độ và sự tập trung nơi hàng phòng ngự, bắt nguồn từ chốt chặn Neuer.