Khi lợi thế hơn người hóa ác mộng với MU

Manchester United gây thất vọng khi chơi hơn người. Ảnh: X.

Trong bóng đá đỉnh cao, thi đấu hơn người thường được xem là tấm vé bảo chứng cho thế trận áp đảo và một chiến thắng tất yếu. Tuy nhiên tại sân Old Trafford mùa giải năm nay, việc chơi 11 chọi 10 lại kỳ lạ thay trở thành một "lời nguyền" đối với Manchester United.

Từ kịch bản bế tắc khi đối đầu Tottenham Hotspur cho đến nỗi ác mộng trong trận derby Manchester, "Quỷ đỏ" liên tục phơi bày những hạn chế chí mạng. Đằng sau căn bệnh này là sự cộng hưởng giữa bế tắc chiến thuật và tâm lý thi đấu non nớt.

Cơn ác mộng tại derby Manchester

Minh chứng rõ nét nhất cho sự lúng túng của MU khi chơi hơn người chính là trận thua Manchester City với tỷ số 0-1 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm 13/9. Khi Phil Foden phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ngay từ phút 23, người hâm mộ đã mường tượng ra một kịch bản "Quỷ đỏ" dồn ép và bóp nghẹt đối thủ cùng thành phố suốt hơn 65 phút còn lại.

Manchester United không biết đá thế nào khi hơn người. Ảnh: X.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại là một màn tra tấn thị giác. Được trao quyền kiểm soát bóng áp đảo, MU hoàn toàn bất lực khi đối mặt khối phòng ngự lùi sâu được Enzo Maresca giăng ra.

Các đợt lên bóng của Manchester United diễn ra chậm chạp, dễ đoán và chỉ quanh quẩn chuyền ngang ở khu vực trung lộ. Không thể tìm ra kẽ hở để ghi bàn, MU thậm chí phải nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 60 khi Erling Haaland tận dụng một thoáng sơ hở để ghi bàn thắng duy nhất.

Cầm bóng vô hại, bất lực phá bê tông

Về mặt chuyên môn, nguyên nhân lớn nhất khiến MU chơi kém khi đối thủ thiếu người nằm ở tốc độ luân chuyển bóng. Khi một đội bóng bị mất quân số, phản xạ tự nhiên sẽ là co cụm, bịt kín khoảng trống và chơi kỷ luật gấp đôi.

Manchester United của Michael Carrick luân chuyển bóng chậm. Ảnh: X.

Để phá vỡ khối phòng ngự hai tầng này, đội tấn công buộc phải luân chuyển bóng với tốc độ cực cao, sử dụng các bài đánh biên liên tục hoặc những pha phối hợp nhóm linh hoạt để kéo giãn cự ly của đối phương.

Đáng tiếc, Manchester United dưới thời Michael Carrick hiện tại chơi quá rời rạc và phụ thuộc nặng nề vào các khoảnh khắc cá nhân. Khi nhịp độ triển khai bóng diễn ra quá chậm, đối phương có đủ thời gian để bọc lót và giữ cự ly.

"Quỷ đỏ" tự ru ngủ chính mình bằng tỷ lệ kiểm soát bóng ảo, để rồi khi các pha đột phá cá nhân bị bẻ gãy, họ rơi ngay vào trạng thái bế tắc ý tưởng và lúng túng trong khâu chuyển đổi trạng thái.

Chủ quan tự mãn, đánh mất bản lĩnh

Bên cạnh bài toán chiến thuật, vấn đề tâm lý mới là rào cản chí mạng. MU dường như thiếu đi sự tàn nhẫn, phẩm chất từng làm nên thương hiệu của đội chủ sân Old Trafford trong quá khứ.

Manchester United tự mãn sau bàn thắng của Mbeumo. Ảnh: X.

Điều này thể hiện rõ ràng trong trận hòa 1-1 với Tottenham Hotspur. Dù đã có bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo và nắm giữ lợi thế quân số sau chiếc thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur ở phút 77, MU thay vì gia tăng sức ép để ghi thêm bàn thắng lại chọn lối chơi chùng xuống và tỏ ra tự mãn.

Sự thiếu tập trung ở những phút bù giờ đã khiến "Quỷ đỏ" trả giá đắt: một quả tạt đơn giản của Sandro Tonali đủ để phơi bày sự lỏng lẻo của cặp trung vệ lẫn thủ môn, tạo điều kiện cho Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+2'.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.