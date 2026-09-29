Nghiên cứu thí điểm 'làn vượt xe' trên 3 tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn trên 3 tuyến cao tốc. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ IV nghiên cứu phương án trên các tuyến được giao quản lý. Đề nghị này được đưa ra trên cơ sở Văn bản số 4967/CSGT-P7 ngày 7-8-2026 của Cục Cảnh sát giao thông về việc phối hợp thí điểm tổ chức giao thông, bố trí “làn vượt xe” trên đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc nghiên cứu phải dựa trên thực trạng tổ chức giao thông, đặc điểm vận hành và cách thức sử dụng làn xe hiện nay; làm rõ những tồn tại, nguyên nhân, sự cần thiết điều chỉnh, đồng thời so sánh các giải pháp để lựa chọn phương án và điều kiện áp dụng phù hợp.

Trên cơ sở nghiên cứu, các đơn vị quản lý sẽ đề xuất cụ thể phạm vi, vị trí, nội dung tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu, giải pháp bảo đảm an toàn và phương án đánh giá kết quả. Thời gian dự kiến thí điểm là 3 tháng.

Đáng chú ý, phương án phải xác định rõ các chỉ tiêu đánh giá ở cả 3 giai đoạn trước, trong và sau thí điểm. Qua đó, cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế và xem xét khả năng tiếp tục áp dụng sau khi kết thúc thí điểm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trên các tuyến cao tốc có từ 2 làn xe/chiều trở lên, tình trạng một số xe tải nặng, xe khách và phương tiện chạy chậm kéo dài trên làn sát dải phân cách giữa, không nhường đường cho xe phía sau, có thể làm giảm năng lực thông hành và gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Từ thực tế này, phương án được đặt ra là bố trí làn sát dải phân cách giữa làm “làn vượt xe”. Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt xe phía trước, sau khi vượt phải chuyển trở lại làn bên phải khi bảo đảm khoảng cách an toàn.

Quá trình nghiên cứu, thí điểm sẽ có sự phối hợp của Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, đồng thời tham khảo ý kiến các trường đại học chuyên ngành xây dựng, giao thông nhằm bảo đảm phương án có cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn.