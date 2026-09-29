Nâng cao vai trò của công an cấp xã trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.V

Theo báo cáo tại cuộc họp, qua 2 tuần thực hiện công tác phối hợp với Cục CSGT, từ ngày 15-9 đến 28-9-2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Đồng Nai chuyển biến rõ nét. Toàn thành phố xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 13 người. So với 2 tuần liền kề trước đó giảm 8 vụ, giảm 11 người chết, số người bị thương không tăng, giảm. Các tổ công tác Cục CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT trong công tác điều tra cơ bản, khảo sát tuyến, địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác giao thông, các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời trao đổi, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét khắc phục.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đi ngược chiều, chở hàng quá khổ, quá tải…

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.V

Để tiếp tục kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn xảy ra trong 2 tuần vừa qua, nhất là khung giờ xảy ra tai nạn và hành vi dẫn đến tai nạn. Từ đó, đưa ra giải pháp cụ thể gắn với từng tuyến, địa bàn, đối tượng tham gia giao thông.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp trong 2 tuần vừa qua. Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đội, trạm CSGT kiên trì các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Công an các xã, phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường và đậu đỗ không đúng nơi quy định… Công an các xã, phường phải phát huy hơn nữa vai trò của mình, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT trong tuần tra kiểm soát, khắc phục bất cập trong hạ tầng giao thông.

Về việc phối hợp với Cục CSGT, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị: Phòng CSGT tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phạt nguội, nhất là đối với các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.