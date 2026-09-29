Thái Lan: Ít nhất 23 người thiệt mạng do lũ lụt, hoạt động tại sân bay đình trệ

Hành khách xếp hàng chờ nhận hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Reuters.

Bangkok đã hứng chịu lượng mưa khoảng 320 mm chỉ trong ba ngày vào tuần trước; con số này gần bằng tổng lượng mưa mà đô thị rộng lớn nằm ở vùng trũng thấp này thường nhận được trong cả tháng Chín.

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, cho biết dự kiến ​​nước lũ sẽ rút khỏi các tuyến đường chính của thành phố trong vòng hai ngày, mặc dù sẽ mất tới một tuần để nước rút hết tại các khu vực ngập úng khác.

"Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai tại những khu vực nước đã rút", ông Sittipunt nói.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, trên cả nước, ít nhất 23 người đã thiệt mạng kể từ ngày 16/9, trong đó có 4 người tại Bangkok.

Bangkok nằm trong số 42 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt gây thiệt hại ước tính 367 triệu USD trên hơn 20 tỉnh, đồng thời đe dọa tác động tiêu cực đến nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch.

Mặc dù các sân bay chính của Bangkok vẫn duy trì hoạt động, nhưng tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại sân bay Suvarnabhumi – sân bay lớn nhất cả nước. Hãng hàng không quốc gia Thai Airways cho biết hoạt động của họ bị tê liệt do một nửa nhân viên không thể đến nơi làm việc.

Hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, sau khi mưa lớn và ngập lụt làm gián đoạn hoạt động mặt đất của hãng hàng không này. Nguồn: Reuters.

Hãng hàng không này thông báo kế hoạch hủy khoảng 30 chuyến bay trong ngày 29/9, đồng thời phải xoay xở xử lý khoảng 5.600 kiện hành lý từ các chuyến bay vẫn đang bị kẹt lại tại sân bay Suvarnabhumi. "Gần 100% các chuyến bay trong hai ngày qua đã bị hoãn, với chưa đầy 3% khởi hành đúng giờ do không thể duy trì năng lực vận hành", ông Chai Eamsiri, Giám đốc điều hành của Thai Airways, cho biết và nói thêm rằng việc cắt giảm các chuyến bay của hãng từ Bangkok sẽ kéo dài ít nhất trong 3 ngày.

Du lịch là động lực chính của nền kinh tế Thái Lan – nền kinh tế vốn tăng trưởng chậm hơn so với các nước trong khu vực kể từ đại dịch, với lượng khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 3,12% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 21,28 triệu lượt khách.

Trong cuộc họp hôm 29/9, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nội các Thái Lan đã phê duyệt khoản ngân sách hơn 4 tỷ baht (119 triệu USD) để khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Charnvirakul cũng thông tin thêm rằng một dự án thoát nước dài hạn với chi phí 160 tỷ baht (4,8 tỷ USD) cũng đã được thông qua. Dự án sẽ mất tám năm để hoàn thành, nhằm tăng cường khả năng phòng chống lũ lụt cho khu vực miền Trung, Bangkok và các vùng phụ cận.