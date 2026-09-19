Công nghệ phục vụ du lịch

Du khách tương tác với robot hỗ trợ lễ tân tại sự kiện HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh: N.H

Thêm “trợ thủ” làm du lịch

Năm 2024, Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng ra mắt robot Ms. Ariyana đảm nhiệm việc đón tiếp, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho du khách. Không chỉ tạo sự tò mò, robot đang được đưa vào những công việc cụ thể, gắn với hoạt động vận hành hằng ngày của khách sạn; robot phục vụ KEENON hỗ trợ vận chuyển thức ăn, đồ uống và hàng hóa.

Những công việc đòi hỏi nhân viên di chuyển nhiều lần giữa các khu vực được san sẻ bằng thiết bị tự động. Nhờ đó, đội ngũ có thể tập trung hơn vào phục vụ khách, xử lý những yêu cầu phát sinh và bảo đảm sự chu đáo trong từng khâu.

Thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng đa dạng, bài toán ngôn ngữ trở thành một trong những yêu cầu mới đối với ngành dịch vụ. Ngoài các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, lượng khách từ Nga, Ấn Độ, Philippines… tăng mạnh khiến nhu cầu hỗ trợ đa ngôn ngữ ngày càng cao.

Ông Huỳnh Lý Thanh Trung, Giám đốc Công ty Blaze AI Việt Nam cho biết, với một điểm đến quốc tế như Đà Nẵng, nhu cầu giao tiếp đa ngôn ngữ ngày càng rõ nét. Việc tuyển dụng nhân sự có thể sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ cùng lúc là không dễ, trong khi các yêu cầu của khách quốc tế ngày càng đa dạng. Do đó, giải pháp lễ tân trí tuệ nhân tạo có thể trả lời nhiều tình huống khác nhau.

Công nghệ Voice AI giúp nhân viên lễ tân xử lý nhanh những yêu cầu thông thường, nhất là khi cần giao tiếp với khách quốc tế.

Công nghệ không thay thế sự tinh tế của người phục vụ nhưng góp phần giảm áp lực trong những thời điểm đông khách, để nhân viên dành nhiều thời gian hơn cho các tình huống cần tương tác trực tiếp.

Tại HORECFEX Vietnam 2026 vừa tổ chức, robot lễ tân OrionStar được giới thiệu với khả năng chào đón, cung cấp thông tin, hỗ trợ nhận phòng điện tử và hướng dẫn khách trong khu vực sảnh. Robot có khả năng giao tiếp hơn 30 ngôn ngữ, mở ra hướng hỗ trợ đối với các cơ sở lưu trú có lượng khách quốc tế đa dạng. Hay Robot Unitree cũng được đặt vào những kịch bản gắn với hoạt động thực tế như quan sát, tuần tra và giám sát.

Bên cạnh đó, kính thông minh Rokid được giới thiệu với khả năng ghi hình từ góc nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề và phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực nhờ tích hợp các nền tảng AI, được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng và đào tạo nhân sự. Kính thực tế ảo Meta Quest 3 giúp tái hiện không gian sự kiện và điểm đến qua tour 360 độ, phục vụ công tác quảng bá và bán hàng.

Ứng dụng công nghệ trong ngành dịch vụ du lịch giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Ảnh: N.H

Mang lại trải nghiệm tốt hơn

Với doanh nghiệp du lịch, công nghệ cần phù hợp với quy mô, quy trình vận hành và nhu cầu phục vụ thực tế. Một robot vận chuyển phải đáp ứng được chiều rộng lối đi, tốc độ phục vụ vào giờ cao điểm và khả năng phối hợp với nhân viên. Cạnh đó, hệ thống AI cần cung cấp thông tin chính xác, bảo đảm an toàn dữ liệu và có phương án hỗ trợ khi công nghệ gặp sự cố.

Theo đánh giá của nhiều người làm dịch vụ, việc ứng dụng công nghệ cần được triển khai từng bước, lựa chọn đúng khâu cần tự động hóa, đồng thời đào tạo nhân viên làm chủ thiết bị. Khi công nghệ được tích hợp hợp lý, doanh nghiệp có thể giảm phần việc lặp lại, cải thiện hiệu quả vận hành và dành nguồn lực cho chất lượng dịch vụ.

Cùng với robot, những giải pháp tự phục vụ đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với khách du lịch tự túc, nhất là khách trẻ. Du khách có thể chủ động lựa chọn dịch vụ, mua vé và thanh toán mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên.

Ông Phan Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty CP Trí tuệ nhân tạo Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp triển khai hệ thống 12 kiosk bán vé đa ngôn ngữ tại Hội An và đang mở rộng mô hình tới các khách sạn lớn như Furama Resort Đà Nẵng. Thông qua kiosk, du khách có thể tự mua vé, thanh toán không dùng tiền mặt và lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Từ hệ thống này, mô hình AI Concierge (trợ lý hướng dẫn thông minh nhân tạo) được phát triển theo hướng gần với hành trình thực tế của du khách. Thông qua mã QR tại phòng nghỉ, khách truy cập web app để nhận tư vấn du lịch 24/7, tìm kiếm dịch vụ và mua vé theo các gói kết hợp.

Theo ông Tuấn, mô hình AI Concierge không nhằm thay thế doanh nghiệp lữ hành truyền thống, mà hướng tới nhóm khách tự túc, vốn có nhu cầu chủ động về thời gian và lịch trình. Nếu được kết nối tốt với hệ sinh thái dịch vụ của điểm đến, đây có thể trở thành một kênh hỗ trợ kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng cho rằng, các giải pháp AI, robot và công cụ quản lý hiện đại hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Đà Nẵng đang mở rộng quy mô du lịch, kéo theo yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Trong quá trình đó, công nghệ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện những yêu cầu mới.

Khi được ứng dụng phù hợp, công nghệ không làm giảm vai trò của người lao động, mà giúp họ có thêm thời gian cho những công việc cần sự tinh tế, kinh nghiệm và tương tác trực tiếp với du khách. Đó cũng là hướng đi để ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển du lịch thông minh, xanh và hiệu quả hơn.