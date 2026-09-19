Phường Tam Kỳ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, hộ kinh doanh được nghe các chuyên đề về chính sách thuế, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý, thanh toán số, tài chính số, quảng bá và phát triển thương hiệu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với hoạt động quản lý, kinh doanh.

Doanh nghiệp cung cấp giải pháp số cho hộ kinh doanh. Ảnh: HỒ QUÂN

UBND phường Tam Kỳ đặt mục tiêu phấn đấu 90% trong tổng số 2.506 hộ kinh doanh được tiếp cận chương trình chuyển đổi số trên địa bàn trong năm 2026. Đồng thời hỗ trợ các hộ có nhu cầu sử dụng chữ ký số, tên miền quốc gia “.vn” và hình thành dữ liệu phục vụ quản lý trên địa bàn phường.

Sau hội nghị, UBND phường phân công các Tổ công nghệ số cộng đồng ở tổ dân phố hướng dẫn từng cửa hàng, hộ kinh doanh thực hiện khảo sát, cập nhật bản đồ số, đăng ký nhu cầu và tiếp cận các công cụ số.