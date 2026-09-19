Lâm Đồng phát động hưởng ứng Chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn' năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, khuyến khích mỗi người dân chủ động phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trường học và người dân tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường

Học sinh làm lồng đèn từ các vật phẩm tái chế như vỏ lon bia, nước ngọt

Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trường học và người dân tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế phát sinh chất thải và tăng cường thu gom, xử lý các loại chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm.

Các gian hàng trong Chương trình đổi chất thải nguy hại lấy quà tặng

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động “Đổi chất thải nguy hại lấy quà tặng”. Người dân có thể mang pin, ắc quy cũ, bóng đèn hỏng, thiết bị điện tử hỏng, bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật và các loại chất thải nguy hại phù hợp đến điểm thu gom để đổi lấy những phần quà ý nghĩa.

Hoạt động nhằm khuyến khích người dân chủ động phân loại chất thải ngay từ gia đình, không vứt bỏ các loại chất thải nguy hại cùng rác thải sinh hoạt, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí.

Học sinh các trường học trên địa bàn tham gia Chương trình đổi chất thải nguy hại lấy quà tặng

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Lâm Đồng hướng tới lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; từng bước hình thành lối sống xanh và trách nhiệm chung trong giữ gìn môi trường sống.