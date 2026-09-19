Lâm Đồng phát động hưởng ứng Chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn' năm 2026
Sáng 19/9, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. Chương trình thu hút khoảng 500 đại biểu, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham gia.
Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, khuyến khích mỗi người dân chủ động phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trường học và người dân tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế phát sinh chất thải và tăng cường thu gom, xử lý các loại chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động “Đổi chất thải nguy hại lấy quà tặng”. Người dân có thể mang pin, ắc quy cũ, bóng đèn hỏng, thiết bị điện tử hỏng, bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật và các loại chất thải nguy hại phù hợp đến điểm thu gom để đổi lấy những phần quà ý nghĩa.
Hoạt động nhằm khuyến khích người dân chủ động phân loại chất thải ngay từ gia đình, không vứt bỏ các loại chất thải nguy hại cùng rác thải sinh hoạt, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí.
Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Lâm Đồng hướng tới lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; từng bước hình thành lối sống xanh và trách nhiệm chung trong giữ gìn môi trường sống.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-dong-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2026-465483.html