Chi tiết thiết kế Honor 700 Pro: Màn hình phụ 1,72 inch mặt lưng và camera chính 200 MP

Thương hiệu Honor được cho là đang tích cực phát triển thế hệ smartphone mới thuộc dòng Honor 700, trong đó phiên bản cao cấp Honor 700 Pro nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ thiết kế đột phá ở mặt lưng và nâng cấp phần cứng mạnh mẽ.

Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản chuyên đưa tin công nghệ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên Honor 700 Pro chính là sự hiện diện của một màn hình phụ kích thước 1,72 inch được tích hợp ở phía sau thân máy.

Ảnh minh họa.

Ý tưởng tích hợp màn hình phụ và các phương án bố trí

Ý tưởng trang bị thêm không gian hiển thị phụ ở mặt sau khiến cộng đồng công nghệ liên tưởng trực tiếp đến phong cách từng xuất hiện trên các mẫu flagship Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Sự bổ sung này hứa hẹn hỗ trợ người dùng xem nhanh thông báo, tiện ích hoặc hỗ trợ căn khung hình khi chụp ảnh selfie bằng cụm ống kính sau.

Dù vậy, nguồn tin rò rỉ cho biết vị trí lắp ráp cụ thể của tấm nền phụ 1,72 inch này hiện vẫn chưa được ấn định chính thức và đang có hai kịch bản thiết kế chính:

Phương án 1: Màn hình phụ được tích hợp trực tiếp ngay phía trên cụm camera sau, tạo thành một khối liền mạch tương tự giải pháp của Xiaomi.

Phương án 2: Bố trí tách rời và nằm ở khu vực thấp hơn trên mặt lưng điện thoại.

Thông số màn hình chính và camera độ phân giải cao

Bên cạnh chi tiết màn hình phụ, nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ những thông số kỹ thuật then chốt trên Honor 700 Pro. Mặt trước của máy sử dụng tấm nền phẳng kích thước 6,57 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét, đồng thời tối ưu phần viền siêu mỏng và cân đối ở cả 4 cạnh nhằm mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy được định hướng trang bị cảm biến camera chính đạt độ phân giải lên đến 200 MP, hứa hẹn đem lại độ chi tiết vượt trội cho các khung hình.

Hiện tại, toàn bộ các dữ liệu trên vẫn ở dạng thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía nhà sản xuất Honor. Thông tin chi tiết hơn về cấu hình vi xử lý, dung lượng pin cũng như thời điểm công bố thương mại dự kiến sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.