Bệnh viện Phổi Trung ương thúc đẩy hợp tác chuyên môn với chuyên gia phẫu thuật lồng ngực Nhật Bản

Giáo sư Shinya Tane, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Đại học Kobe, trao đổi kinh nghiệm về điều trị ung thư phổi, phẫu thuật hiện đại và ghép phổi. (Ảnh: BVCC)

Chủ trì buổi làm việc, về phía Bệnh viện Phổi Trung ương có Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm liên quan và đông đảo bác sĩ, chuyên gia thuộc các chuyên khoa Phẫu thuật lồng ngực, Ung thư phổi, Ghép phổi, Gây mê hồi sức...

Giáo sư Shinya Tane là hội viên Hiệp hội Phẫu thuật lồng ngực châu Âu và Nhật Bản, đồng thời là giảng viên chính chuyên ngành Phẫu thuật lồng ngực tại Trường Đại học Kobe, một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín của Nhật Bản.

Giáo sư có nhiều nghiên cứu về phẫu thuật bảo tồn chức năng hô hấp, trong đó có so sánh giữa phẫu thuật cắt phân thùy và cắt thùy phổi; ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot thế hệ mới và phẫu thuật cứu vớt cho bệnh nhân ung thư phổi.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cho biết, tại Việt Nam, ung thư phổi ghi nhận khoảng 24.000 ca mắc mới và 22.500 ca tử vong.

Giáo sư Shinya Tane, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Đại học Kobe (bên trái) và Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng (bên phải) tại buổi làm việc.

Chia sẻ về những tiến bộ trong điều trị, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương giới thiệu kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt phân thùy phổi trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm. Đây là một trong những hướng tiếp cận nhằm bảo tồn chức năng hô hấp cho người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực ghép phổi. Năm 2025, bệnh viện thực hiện 8 ca ghép phổi và trong năm 2026 đã thực hiện 3 ca. Riêng tháng 11/2025, bệnh viện triển khai liên tiếp 5 ca ghép phổi trong vòng một tháng, có ngày thực hiện thành công 2 ca ghép.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng nhấn mạnh vai trò của tầm soát nhằm phát hiện sớm ung thư phổi, đồng thời cho biết bệnh viện đang tăng cường hợp tác quốc tế trong phẫu thuật lồng ngực, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu về phẫu thuật lồng ngực và bệnh phổi, cũng như hợp tác về các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và trang thiết bị.

Toàn cảnh buổi trao đổi chuyên môn.

Trong chuyến thăm, Giáo sư Shinya Tane đã tham quan Trung tâm Ghép phổi, khu Phẫu thuật và các khoa, phòng chuyên môn liên quan của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Chuyên gia Nhật Bản tìm hiểu thực tế toàn bộ quy trình chẩn đoán, điều trị ung thư phổi tại bệnh viện, từ Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Giải phẫu bệnh, Vi sinh, Y học hạt nhân, Xạ trị đến Phẫu thuật lồng ngực, Gây mê hồi sức, Ghép phổi và Phục hồi chức năng.

Thông qua hoạt động này, các bác sĩ hai bên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp đa chuyên khoa, lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp với từng người bệnh, cũng như cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực.

Đánh giá về chuyến thăm và làm việc, Giáo sư Shinya Tane bày tỏ ấn tượng với cơ sở vật chất, quy trình chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện Phổi Trung ương, đặc biệt là những thành tựu trong lĩnh vực ghép phổi.

Giáo sư Shinya Tane cũng có những chia sẻ và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, đặc biệt phẫu thuật lồng ngực bằng Robot, phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi và ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Giáo sư Shinya Tane, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Đại học Kobe, trao đổi kinh nghiệm về điều trị ung thư phổi, phẫu thuật hiện đại và ghép phổi.

Giáo sư cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, sinh viên Trường Đại học Kobe có cơ hội đến thực tập, học hỏi kinh nghiệm điều trị các bệnh lý phổi tại bệnh viện.

Chương trình làm việc dự kiến kéo dài đến ngày 20/9, tạo điều kiện để chuyên gia hai bên giao lưu, tham quan thực tế và trao đổi sâu hơn về chuyên môn.

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, Bệnh viện Phổi Trung ương hướng tới tăng cường năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, mở rộng cơ hội đào tạo và nghiên cứu, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân.