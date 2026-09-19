Hướng tới liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn quốc

Hướng tới liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Vũ Mạnh Hà (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế) cho biết, sự phát triển của công nghệ xét nghiệm phải hướng tới mục tiêu cốt lõi là bảo đảm kết quả chính xác, an toàn, kịp thời, phục vụ hiệu quả quyết định điều trị của BS lâm sàng.

Nhất trí với sáu định hướng phát triển của BV Bạch Mai, Thứ trưởng đề nghị BV tiếp tục quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình xét nghiệm, từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, phân tích đến trả kết quả; Đồng thời tăng cường nội kiểm, ngoại kiểm và từng bước tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới.

Theo BS Vũ Mạnh Hà, việc liên thông kết quả xét nghiệm được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng người bệnh phải thực hiện lại những xét nghiệm không cần thiết, giảm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế. Ảnh: BV Bạch Mai

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, dự kiến trong tháng 10/2026, Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Trong quá trình này, Bộ Y tế đề nghị BV Bạch Mai với vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối và trung tâm y khoa lớn, chủ động đi đầu trong chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu kết quả xét nghiệm, tạo tiền đề cho việc liên thông xét nghiệm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Thứ trưởng Bộ y tế cũng đề nghị BV tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo y khoa nhằm chuẩn hóa nguồn nhân lực xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Xây dựng dữ liệu xét nghiệm phục vụ y học chính xác

Tại hội nghị, PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ (Giám đốc BV Bạch Mai) cho rằng, sau một năm thành lập Viện Xét nghiệm Y học trên cơ sở sắp xếp lại toàn bộ các phòng xét nghiệm trong bệnh viện, có thể khẳng định đây là một quyết định mang tính chiến lược.

Trong thực hành y khoa hiện đại, xét nghiệm ngày càng giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh. Kết quả xét nghiệm không chỉ cung cấp các chỉ số phục vụ chẩn đoán mà còn là một trong những cơ sở để bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác, an toàn và kịp thời.

BS Đào Xuân Cơ giao Viện Xét nghiệm Y học tập trung triển khai sáu định hướng trọng tâm. Ảnh: BV Bạch Mai

BS Đào Xuân Cơ cho biết thêm, khi được chuẩn hóa và quản trị đúng cách, dữ liệu xét nghiệm sẽ trở thành nguồn tài nguyên khoa học quan trọng, góp phần hình thành các cơ sở dữ liệu y sinh, phục vụ dự báo bệnh tật và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các ứng dụng trong thực hành lâm sàng.

Giám đốc BV Bạch Mai giao Viện Xét nghiệm Y học tập trung triển khai 6 định hướng trọng tâm: Chuẩn hóa hệ thống quản trị chất lượng, từng bước hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế; Tối ưu hóa danh mục kỹ thuật gắn với tư vấn lâm sàng, bảo đảm các xét nghiệm được triển khai phù hợp với nhu cầu chẩn đoán và điều trị; Đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số và kết nối an toàn hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) với bệnh án điện tử.

Ngoài ra, thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong điều trị; Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm liêm chính khoa học; Phát huy vai trò của bệnh viện tuyến cuối trong đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật và kiểm chuẩn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.