Tỷ phú Elon Musk: AI có thể đưa tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 4% trong năm 2027

Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Tỷ phú Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng gần gấp đôi trong năm 2027, từ khoảng 2% hiện nay lên khoảng 4%, thậm chí cao hơn, khi AI và robot được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất và dịch vụ.

Nhận định của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ và kinh tế đang tranh luận về mức độ mà AI có thể tác động đến năng suất và tăng trưởng.

Ông cũng dự báo AI kết hợp với robot có thể khiến quy mô kinh tế toàn cầu tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy 10 năm.

Dự báo tăng trưởng khoảng 4% của Mỹ trong năm 2027 cao hơn đáng kể so với các dự báo kinh tế chính thống hiện nay.

Để đạt mức này, AI sẽ phải nhanh chóng chuyển từ giai đoạn đầu tư lớn vào chip, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán sang tạo ra mức tăng năng suất đáng kể trên diện rộng.

Ông Musk cũng cho rằng mức tăng trưởng kinh tế khoảng 15% mỗi năm có thể trở nên khả thi khi robot hình người được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, những nhận định này thuộc các kịch bản dài hạn và phụ thuộc vào tốc độ phát triển, chi phí và khả năng triển khai thực tế của AI và robot.

Các công ty do ông Musk điều hành đang đầu tư trực tiếp vào những lĩnh vực này. Tesla phát triển robot hình người Optimus và công nghệ xe tự hành, xAI tập trung vào các mô hình AI, trong khi SpaceX mở rộng hạ tầng kỹ thuật và năng lực điện toán.

Một trong những giả định quan trọng trong các dự báo là robot hình người có thể thực hiện ngày càng nhiều công việc vật chất. Ông từng đưa ra khả năng thế giới có từ 100 triệu đến 1 tỷ robot hình người trong vòng 5-10 năm, với năng suất mỗi robot có thể cao hơn đáng kể so với một lao động con người.

Tuy nhiên, việc chuyển những tiến bộ về AI thành tăng trưởng kinh tế trên diện rộng vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Các công nghệ nền tảng trước đây, như điện và Internet, cũng cần nhiều năm hoặc nhiều thập niên trước khi tác động đầy đủ đến năng suất của toàn nền kinh tế.

Hạ tầng năng lượng cũng là một hạn chế đáng chú ý. Sự bùng nổ đầu tư vào AI đang làm nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu tăng nhanh, trong khi việc xây dựng các nguồn phát điện, đường dây truyền tải và hệ thống kết nối mới cần thời gian dài.

Reuters gần đây ghi nhận AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng của đầu tư công nghệ và nhu cầu cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, khả năng ứng dụng robot hình người ở quy mô lớn vẫn chưa được chứng minh đầy đủ. Các doanh nghiệp robot đang đạt tiến bộ nhanh về phần cứng và AI tích hợp, nhưng khả năng thực hiện ổn định những công việc phức tạp trong môi trường thực tế vẫn là thách thức.

Các đánh giá trong ngành cho rằng robot hình người hiện vẫn còn khoảng cách đáng kể trước khi có thể được triển khai rộng rãi trong các nhà máy./.