Robot diệt cỏ bằng laser của sinh viên Đà Nẵng đoạt giải Nhất Giải thưởng sáng tạo tương lai

Nhóm sinh viên Đà Nẵng đoạt giải Nhất (nhóm thứ 2, từ phải sang). Ảnh: ĐVCC

Dự án ECOSTRIKER (Robot diệt cỏ bằng tia laser) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ xanh, môi trường và phát triển bền vững. Nhóm dự án gồm các sinh viên: Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Anh Ngọc, Phan Đức Việt và giáo viên hướng dẫn là TS. Bùi Văn Hùng.

Dự án xuất phát từ thực tế nhà nông phải nhổ cỏ bằng tay hoặc phun thuốc, đều có thể ảnh hưởng sức khỏe và môi trường. Do đó, triển khai công việc này bằng robot là một trong những giải pháp tối ưu. Nhóm đã thiết kế robot có camera và AI nhận diện cỏ dại, sau đó sử dụng xung laser xử lý triệt tiêu cỏ, vừa an toàn, vừa tiết kiệm thời gian.

Nhóm sinh viên Đà Nẵng và dự án Robot diệt cỏ bằng laser. Ảnh: ĐVCC

Robot diệt cỏ bằng laser là một trong 5 dự án xuất sắc đoạt giải Nhất tại Giải thưởng sáng tạo tương lai - VietFuture Awards 2026 được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công bố vào chiều 18/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2026, giải thưởng ghi nhận 245 đề cử của 190 dự án từ 36 trường đại học, cao đẳng đăng ký vòng sơ loại. Vòng chung tuyển toàn quốc được tổ chức qua 5 hội đồng đánh giá, quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Tiềm năng.

Đây là giải thưởng thường niên dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và các dự án theo đặt hàng từ doanh nghiệp, các dự án R&D của các trường đại học/cao đẳng muốn thương mại hóa.