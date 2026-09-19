Bài toán hội nhập quốc tế của tạp chí khoa học Việt Nam

Tiến sĩ Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Số liệu này được Tiến sĩ Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ), chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam theo chuẩn Scopus và Web of Science.

Cũng theo TS Trần Đắc Hiến, 52,8% tạp chí ứng dụng mã định danh quốc tế (DOI), 78% chuẩn trích dẫn. Chỉ 22,7% tạp chí có xuất bản bằng tiếng Anh.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - nhận định cần xác định quốc tế hóa là điều kiện cốt lõi của tạp chí.

Để làm được điều này, tạp chí ngoài đáp ứng quy trình đảm bảo chất lượng khoa học, còn cần có sự tham gia của cộng đồng học thuật thế giới. Sự tham gia này thể hiện ở việc ban biên tập tạp chí có nhà khoa học quốc tế, tác giả công bố có người nước ngoài.

Ông Nguyễn Hoàng Long cũng nêu giá trị của tri thức phải có tính quốc tế mới có thể kỳ vọng nghiên cứu được trích dẫn. Đồng thời, cần hệ sinh thái khoa học đứng sau tạp chí (về nhân lực, tài chính, bộ máy vận hành) để tạp chí có điều kiện phát triển bền vững.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chia sẻ tại buổi hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng tình với các ý kiến của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, GS.TS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa - cho rằng chất lượng nghiên cứu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chất lượng công bố phải được đảm bảo ổn định; có tạp chí sau khi được cộng đồng học thuật quốc tế công nhận lại không đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì chất lượng nghiên cứu.

GS.TS Phạm Thành Huy cũng khẳng định để nhiều tạp chí khoa học Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế hơn, cần sự phối hợp giữa các đại học để chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm quản trị.

Trong khuôn khổ hội thảo, Lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa 20 đơn vị thành viên đã diễn ra, nhằm phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các tạp chí khoa học gia nhập danh mục Scopus và Web of Science.