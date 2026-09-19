Honor 700 Pro hé lộ thiết kế màn hình phụ 1,72 inch ở mặt lưng và cụm camera khủng 200 MP

Thị trường di động chuẩn bị đón nhận thêm một thiết kế khác biệt khi mẫu điện thoại Honor 700 Pro được cho là đang trong quá trình phát triển với nhiều trang bị phần cứng đáng chú ý. Nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo tiết lộ rằng thiết bị mới của Honor sẽ tạo điểm nhấn kỹ thuật bằng màn hình phụ 1,72 inch đặt ở mặt lưng, kết hợp cùng cảm biến máy ảnh chính đạt mức phân giải lên tới 200 MP.

Ý tưởng tích hợp màn hình phụ 1,72 inch ở mặt sau

Điểm gây chú ý hàng đầu trên Honor 700 Pro là sự hiện diện của màn hình phụ kích thước 1,72 inch. Giải pháp này giúp người dùng có thể theo dõi nhanh thông báo, xem giờ hoặc tận dụng làm khung ngắm khi chụp ảnh tự sướng bằng cụm camera sau độ nét cao mà không cần mở màn hình chính.

Ảnh minh họa.

Ý tưởng trang bị thêm màn hình hiển thị phía sau khiến cộng đồng công nghệ liên tưởng tới phong cách từng xuất hiện trên các mẫu máy cao cấp như Xiaomi 17 Pro hay Xiaomi 17 Pro Max. Hiện tại, vị trí bố trí cụ thể của tấm nền 1,72 inch này vẫn đang được đồn đoán theo hai phương án:

Khả năng 1: Màn hình phụ được tích hợp liền khối ngay phía trên hoặc nằm cạnh module camera sau, tạo thành một cụm tổng thể tương tự ngôn ngữ thiết kế của Xiaomi.

Khả năng 2: Màn hình phụ được bố trí tách biệt ở khu vực thấp hơn trên thân mặt lưng, phân chia không gian rõ rệt với cụm ống kính.

Màn hình phẳng 1.5K và cảm biến camera 200 MP

Bên cạnh điểm nhấn ở mặt lưng, cấu hình mặt trước của Honor 700 Pro cũng sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị sở hữu màn hình phẳng kích thước 6,57 inch với độ phân giải đạt chuẩn 1.5K sắc nét. Đáng chú ý, phần viền bao quanh được hoàn thiện siêu mỏng và cân đối đều ở cả bốn cạnh, mang lại diện tích hiển thị tối ưu cho các tác vụ giải trí.

Hệ thống quang học của máy hứa hẹn khả năng thu phóng và chụp ảnh chi tiết cao khi được tích hợp camera chính 200 MP. Cảm biến độ phân giải lớn này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý ảnh thiếu sáng, tăng cường chi tiết điểm ảnh và hỗ trợ quay chụp đa dạng.

Kỳ vọng đối với thế hệ Honor 700 series

Việc kết hợp giữa một màn hình phụ độc lạ và camera thông số khủng 200 MP cho thấy nỗ lực tạo nét nhận diện riêng của thương hiệu trong phân khúc thiết bị cận cao cấp và cao cấp. Dù vậy, những dữ liệu kỹ thuật trên hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ ban đầu và chưa có sự xác nhận chính thức từ nhà sản xuất Honor. Thông tin chi tiết về vi xử lý, dung lượng pin và ngày ra mắt cụ thể của dòng máy dự kiến sẽ được cập nhật trong các đợt công bố tiếp theo.