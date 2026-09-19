GS Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản ấn tượng về mô hình hội chẩn đa chuyên khoa trong điều trị bệnh lý về phổi của các bác sĩ Việt Nam

Trong chuyến công tác Việt Nam từ ngày 18-20/9, Giáo sư Shinya Tane – Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Kobe, Nhật Bản, thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản, Hội viên Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Châu Âu ấn tượng với mô hình hội chẩn đa chuyên khoa trong điều trị các bệnh lý về phổi.

"Việc các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nội khoa, bác sĩ giải phẫu bệnh và các khoa, đơn vị liên quan cùng ngồi lại hội chẩn để đưa ra quyết định về phác đồ điều trị. Tôi thực sự vô cùng ấn tượng khi chứng kiến điều đó.", GS. Shinya Tane nói.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (bên phải) và Giáo sư Shinya Tane – Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Kobe, Nhật Bản, thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản, Hội viên Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Châu Âu tại buổi làm việc. Ảnh: TH

Làm việc với Bệnh viện Phổi Trung ương, GS. Shinya Tane cùng các cộng sự là các y bác sĩ Việt Nam, chuyên gia thuộc các chuyên khoa Phẫu thuật lồng ngực, Ung thư phổi, Ghép phổi và Gây mê hồi sức… cùng nhau chia sẻ và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, đặc biệt phẫu thuật lồng ngực bằng Robot, phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi và ghép phổi.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội phổi Việt Nam và Hiệp hội Phẫu thuật lồng ngực Nhật Bản.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương và Giáo sư Shinya Tane tại buổi làm việc. Ảnh: TH

Tại buổi làm việc, TS.BS. Đinh Văn Lượng – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội phổi Việt Nam cho rằng, tại Việt Nam, ung thư phổi là căn bệnh đứng thứ 3 (sau ung thư vú và ung thư gan) với khoảng 24.000 ca mắc mới mỗi năm, tỷ lệ tử vong khoảng 22.500 ca. Đa số người bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn.

Giám đốc BV Phổi Trung ương cho rằng: "Phẫu thuật lồng ngực là một lĩnh vực đầy thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội để cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm."

Hiện nay, tại BV Phổi Trung ương, các phương pháp phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi, hoặc cắt phổi đã trở thành thường quy. Trong đó phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lồng ngực 1 lỗ, 2 lỗ dưới sự hỗ trợ bằng hình ảnh - video (VATS) giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy chính xác những gì đang diễn ra bên trong lồng ngực mà không cần vết rạch lớn ở lồng ngực hay cắt xương ức. Nhờ thế, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh sau phẫu thuật, giảm biến chứng cho người bệnh, bệnh nhân ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn và giảm chi phí điều trị...

GS. Shinya Tane tại buổi làm việc cùng các bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: TH

Tại Việt Nam, việc quản lý và điều trị ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm có nhiều bước tiến mới. Bệnh viện Phổi Trung ương đã áp dụng nhiều kỹ thuật trong phẫu thuật lồng ngực và mang lại hiệu quả cao cho người bệnh với kỹ thuật cao nhất là ghép phổi. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công 15 ca, trong đó có nhiều bệnh nhân đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

TS.BS Đinh Văn Lượng bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác với bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, trong đó chia sẻ, đào tạo, triển khai các kỹ thuật mới hiện đại trong diều trị các bệnh phổi...

GS. Shinya Tane đánh giá cao cơ sở vật chất, quy trình chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện Phổi Trung ương, đặc biệt là thành tựu ghép phổi vượt bậc. Trong thời gian tới, Giáo sư mong muốn các sinh viên của trường Đại học Kobe sẽ có cơ hội được thực tập về kinh nghiệm điều trị các bệnh phổi tại Bệnh viện.

GS. Shinya Tane tham quan Trung tâm Ghép phổi, khu Phẫu thuật cùng các khoa, phòng chuyên môn, tìm hiểu thực tế toàn bộ quy trình chẩn đoán và điều trị ung thư phổi. Ảnh: TH

Trong chuyến công tác và làm việc với Bệnh viện Phổi Trung ương, GS. Shinya Tane còn tham quan Trung tâm Ghép phổi, khu Phẫu thuật cùng các khoa, phòng chuyên môn, tìm hiểu thực tế toàn bộ quy trình chẩn đoán và điều trị ung thư phổi: từ Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Giải phẫu bệnh, Vi sinh, Y học hạt nhân, Xạ trị cho đến Phẫu thuật lồng ngực, Gây mê hồi sức và Ghép phổi, Phục hồi chức năng...

Đây là dịp để các bác sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và cập nhật kiến thức trong phối hợp đa chuyên khoa và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho người bệnh.

GS. Shinya Tane là chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đại học Kobe, đồng thời là giảng viên chính chuyên ngành Phẫu thuật Lồng ngực tại Trường Đại học Kobe – một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín bậc nhất Nhật Bản. Giáo sư Tane nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về phẫu thuật bảo tồn chức năng hô hấp (cắt phân thùy so với cắt thùy phổi), ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot thế hệ mới và phẫu thuật cứu vớt (salvage surgery) cho bệnh nhân ung thư phổi.