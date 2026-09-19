iPhone 18 Pro Việt Nam có mã X/A, không chung nguồn hàng với Thái Lan

iPhone 18 Pro Max chính hãng.

Những chiếc iPhone 18 Pro/Pro Max bán tại Việt Nam mang mã X/A thay vì ZP/A hay VN/A quen thuộc. Đây là lần thứ hai liên tiếp Apple đổi phân loại điện thoại bán chính hãng. Động thái cho thấy nhà sản xuất đang đánh giá thị trường Việt Nam khác đi và nguồn hàng được chuyển sang một “bể” mới.

Trong nhiều năm, iPhone Apple bán ở Việt Nam dùng mã VN/A, dễ nhận diện. Người dùng nhìn vào có thể phân biệt với sản phẩm xách tay từ các nước lân cận. Từ iPhone 17, hãng đổi chính sách. Máy chính hãng trong nước có hậu tố ZP/A trong tên, chung bể hàng với Singapore, Thái Lan.

Sau một năm, Táo khuyết lại thay đổi. Hãng chọn máy mã X/A để phân phối chính hãng. Hậu tố này trước đây thường dùng cho iPhone bán ở Australia, New Zealand. Ngoài 2 nước này, iPhone 18 Pro X/A còn được phân phối ở Singapore, Malaysia. Điều này cho thấy Apple đang xếp Việt Nam chung một “bể” hàng hóa với nhiều thị trường lớn trong khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Mã X/A trên hộp của một chiếc iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn sử dụng iPhone 18 ZP/A, cùng Hong Kong, đảo Đài Loan.

Ở thế hệ iPhone 18 Pro, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm hơn 65 thị trường nhận máy từ ngày 18/9, người dùng không phải chờ. Trong bối cảnh này, mã VN/A riêng biệt khiến hàng hóa phải được tách thành lô dành riêng từ khâu đặt mã, đóng gói và phân phối. Khi dùng cùng “bể hàng” với nhiều quốc gia, Apple có thể linh hoạt cung ứng theo nhu cầu từng nước, thay vì chờ đặt sản xuất.

Đi cùng với thay đổi mã máy là lượng iPhone 18 Pro/Pro Max cung ứng tốt hơn trong đợt đầu. Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, các đại lý trong nước nhận được lượng máy tương đương khoảng 25% tổng số đặt trước trong đợt hàng đầu tiên. Con số này vượt trội so với năm ngoái.

Ví dụ tại đại lý Thế Giới Di Động (gồm TopZone và Điện Máy Xanh), đơn vị cho biết có hơn 180.000 khách hàng đã đặt cọc. Trả lời Tri Thức - Znews, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO DMX, cho biết đơn vị kỳ vọng trả khoảng 40.000-50.000 máy trong ngày 18/9. Phần còn lại sẽ sớm đáp ứng, khi Apple tiếp tục phân phối các đợt hàng sau.