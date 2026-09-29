Công an Sơn La bắt 2 đối tượng trộm thuyền

Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 25/9/2026, Công an xã Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H, trú tại bản Tân Sơn, xã Tân Yên về việc gia đình bị mất chiếc thuyền neo đậu tại bến Suối Xáy 2.

Các đối tượng Mùi Văn Tượng và Mùi Văn Nam tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh, xác định được các đối tượng: Mùi Văn Tượng, SN 1996, trú tại bản Tân Sơn, và Mùi Văn Nam, trú tại bản Tân Châu, xã Tân Yên, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng sở hở trong quản lý tài sản đã trộm cắp chiếc thuyền của gia đình chị H, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùi Văn Tượng và Mùi Văn Nam về hành vi trộm cắp tài sản, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.