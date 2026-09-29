Bắt đối tượng trộm xe mô tô đang trên đường tìm nơi tiêu thụ

Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt khai nhận tại cơ quan Công an.

Ngày 29/9, Công an phường Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự Đạt để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/9/2026, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 91, khi đến khu vực phường Long Xuyên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an các phường Long Xuyên, Bình Đức và Mỹ Thới phát hiện Nguyễn Tuấn Đạt điều khiển xe mô tô biển số 50BA-3988 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đạt không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác còn phát hiện Đạt mang theo nhiều dụng cụ nghi vấn dùng để trộm cắp tài sản nên đã bàn giao Đạt cùng phương tiện và tang vật cho Công an phường Long Xuyên xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật do Đạt và đồng bọn trộm.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận chiếc xe mô tô trên do Đạt cùng đồng bọn vừa trộm được tại khu vực khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên. Sau khi trộm xe, Đạt thay biển số khác nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì Đạt bị tổ công tác bắt giữ.