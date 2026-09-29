Cầm điện thoại lấy tiền mua ma túy, 3 bị cáo lĩnh hơn 24 năm tù

Ngày 29/9, TAND khu vực 7 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trương Quốc Toản (SN 1998), Lê Phan Lập (SN 2002) và Kiều Trọng Nghĩa (SN 2005) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17 giờ ngày 23/9/2025, Toản, Lập, Nghĩa cùng Lữ Khắc Huy và Trà Minh Khánh tụ tập tại nhà Toản.

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong lúc này, Lập rủ cả nhóm mua ma túy đá về sử dụng nhưng không ai còn tiền. Sau đó, Lập đưa chiếc iPhone 11 của mình cho Toản mang đi cầm lấy tiền mua ma túy, đồng thời hỏi Nghĩa nơi mua.

Toản điều khiển xe máy chở Nghĩa đến một tiệm điện thoại tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ, cầm chiếc iPhone 11 được 2 triệu đồng. Sau đó, Nghĩa tìm cách liên hệ nơi bán rồi chỉ đường để Toản chở đi mua ma túy.

Ban đầu, Nghĩa hỏi mua ma túy với giá 1 triệu đồng nhưng sau đó Toản chỉ mua 800.000 đồng. Có ma túy, cả hai quay về nhà Toản.

Tại đây, Toản cho ma túy vào dụng cụ rồi sử dụng trước, sau đó đến Lập. Nghĩa, Huy và Khánh cũng lần lượt sử dụng.

Đến hơn 1 giờ ngày 24/9/2025, Toản thức dậy, thấy ma túy trong nỏ thủy tinh đã hết nên tiếp tục cho số ma túy còn lại vào để sử dụng lần thứ hai. Những người còn lại sau đó cũng tiếp tục sử dụng cho đến khi hết.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Toản đập bỏ nỏ thủy tinh, cho dụng cụ tự chế vào bọc rác rồi ném xuống sông. Đến khoảng 9 giờ ngày 26/9/2025, cả nhóm bị lực lượng Công an mời về làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 5 người đều dương tính với Methamphetamine.

Hội đồng xét xử.

Cơ quan tố tụng còn xác định, trước lần sử dụng ma túy trên, ngày 20/9/2025, Toản đã một lần tổ chức sử dụng ma túy cùng Lữ Khắc Huy ngay tại nhà mình; ma túy và dụng cụ sử dụng do Toản chuẩn bị.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về sử dụng chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và có thể là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác.

Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trương Quốc Toản 8 năm tù, Lê Phan Lập 8 năm tù và Kiều Trọng Nghĩa 8 năm 3 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.