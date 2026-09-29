Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác

Theo Metro, phóng viên Miłosz Sieliwończyk của TVP Info đang tường thuật trực tiếp từ hiện trường ở Kościerzyna, Ba Lan, về vụ một cậu bé bị xe hơi cán tử vong. Khán giả sững sờ chứng kiến một cô gái mặc áo len màu tím tiến đến từ phía sau anh ta và bị hất tung lên không trung sau khi bị chiếc xe ô tô khác đâm phải. Cô bé được nhìn thấy đập vào cửa sổ trước khi lăn trên nóc xe rồi rơi xuống đường.

"Tôi nghe thấy một tiếng động phía sau và người quay phim hét lên 'Ôi Chúa ơi!'", Sieliwończyk kể lại.

"Khi tôi quay lại, tôi thấy một chiếc xe đang chạy đi với kính chắn gió bị vỡ và một cô bé nằm trên mặt đất", an nói.

Phóng viên Miłosz Sieliwończyk của TVP Info đang tường thuật về một vụ tai nạn xe hơi thì cô bé phóng xe phía sau anh. Ảnh: Metro

Phóng viên bảo người quay phim tiếp tục ghi hình và phóng to biển số xe để họ có thể báo cáo cho cảnh sát.

"Chúng tôi đã tiếp cận cô bé. Cô không thể đứng dậy. Tôi thấy vết máu trên xe. Chúng tôi đã gọi số 112 và nhân viên y tế đã đến trong vòng 3 phút", phóng viên TVP Info cho biết.

Cô bé 14 tuổi bị thương đã yêu cầu được gọi điện cho mẹ, người đã đến vài phút sau đó bằng xe đạp.

Các nhân viên y tế đã quyết định đưa thiếu nữ này đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ cho rằng vết thương của bé không nghiêm trọng.

Theo phóng viên của TVP Info, người gây ra tai nạn đã quay lại hiện trường vài phút sau đó.

"Chắc hẳn tài xế cũng bị sốc vì ông ấy đã bước ra khỏi xe và hỏi xem có chuyện gì xảy ra không", Sieliwończyk nói thêm.

Cảnh sát đang điều tra vụ va chạm.