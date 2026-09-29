Liên tiếp triệt phá hai vụ vận chuyển khí cười trong đêm
Rạng sáng ngày 29/9, quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Đống Đa, tổ công tác Y5 thuộc lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép bình khí cười. Toàn bộ tang vật cùng phương tiện vi phạm đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lien-tiep-triet-pha-hai-vu-van-chuyen-khi-cuoi-trong-dem-419933.htm