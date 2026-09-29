Tìm thấy hai thiếu niên rời nhà suốt 3 tháng

Ngày 29/9, Công an xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với gia đình đưa hai thiếu niên L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Yên Na, trở về nhà an toàn sau thời gian dài rời khỏi địa phương.

Công an xã Yên Na (Nghệ An) phối hợp với gia đình đưa hai thiếu niên L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011) trở về nhà an toàn. Ảnh:CACC.

Trước đó, ngày 24/9, Công an xã Yên Na tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc hai cháu tự ý rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 và chưa trở về. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để tìm kiếm hai thiếu niên.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định hai cháu đang ở tỉnh Phú Thọ. Công an xã Yên Na sau đó liên hệ, phối hợp với gia đình để đưa hai cháu trở về. Đến ngày 26/9, hai thiếu niên đã được đưa về nhà an toàn.

Công an xã Yên Na khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp hỗ trợ, định hướng phù hợp. Đồng thời, các em cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không tự ý rời khỏi gia đình khi chưa được người thân đồng ý.