Cô giáo ở Điện Biên trả lại 190 triệu đồng chuyển nhầm

Cô giáo Lường Thị Tâm trao trả 190 triệu đồng cho chị Từ Thị Vân Anh được anh Giang Bá Phủ ủy quyền. Ảnh: Công an xã Núa Ngam

Ngày 29.9, Công an xã Núa Ngam cho biết đã hoàn tất thủ tục trao trả 190 triệu đồng cho người được anh Giang Bá Phủ, trú tại Hà Nội, ủy quyền nhận lại khoản tiền chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 26.9, chị Lường Thị Tâm, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Núa Ngam, phát hiện tài khoản cá nhân nhận được khoản tiền lớn chưa rõ nguồn gốc. Chị đã đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Núa Ngam rà soát, xác minh và liên hệ được với anh Giang Bá Phủ, xác định anh là người chuyển nhầm 190 triệu đồng vào tài khoản của chị Tâm.

Do ở xa, anh Phủ làm thủ tục ủy quyền cho chị Từ Thị Vân Anh, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động E24, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến nhận lại toàn bộ số tiền.

Tại buổi trao trả, chị Vân Anh thay mặt anh Phủ gửi lời cảm ơn cô giáo Lường Thị Tâm đã chủ động tìm cách hoàn trả tiền, đồng thời cảm ơn Công an xã Núa Ngam đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết sự việc.

Từ lúc phát hiện khoản tiền chuyển nhầm đến khi hoàn tất thủ tục trao trả, sự chủ động của chị Tâm cùng việc phối hợp xác minh của Công an xã đã giúp người chuyển tiền nhận lại đầy đủ tài sản.

Việc chủ động trình báo, trả lại tiền chuyển nhầm của chị Tâm là hành động đáng trân trọng, thể hiện lòng trung thực và ý thức trách nhiệm với tài sản của người khác, qua đó lan tỏa cách ứng xử đẹp đẽ trong cộng đồng.