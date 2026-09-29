Khống chế người đàn ông mặc áo giáp tự chế dùng dao tấn công công an

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa phối hợp khống chế đối tượng sử dụng hung khí chống người thi hành công vụ tại xã Tân Kỳ.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26.9, Công an xã Tân Kỳ tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Phúc Hợi (SN 1991) trú tại thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ.

Các lực lượng triển khai phương án xử lý vụ việc

Theo trình báo, ông Hoàng Hữu Lai (SN 1971, trú cùng thôn) đến nhà anh Hợi xin ở nhờ vài ngày nhưng không rời đi dù gia đình nhiều lần yêu cầu, sau đó, ông Lai vào phòng ngủ của con trai anh Hợi, khóa trái cửa và cố thủ bên trong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường vận động ông Lai hợp tác song người này không chấp hành và tiếp tục cố thủ.

Khi cán bộ công an xã mở cửa tiếp cận, ông Lai bất ngờ dùng dao chọc liên tiếp qua khe cửa làm 2 cán bộ bị thương ở tay rồi tiếp tục khóa cửa.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ đối tượng Hoàng Hữu Lai

Quá trình chống đối, ông Lai mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô đồng thời sử dụng dao làm hung khí để cố thủ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an xã Tân Kỳ xử lý.

Đến khoảng 1h ngày 27.9, lực lượng chức năng đã khống chế được ông Hoàng Hữu Lai.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định.