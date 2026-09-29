Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, dùng dao đâm 2 công an bị thương

Ngày 29/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khống chế Hoàng Hữu Lai, 55 tuổi, trú thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26/9, Công an xã Tân Kỳ nhận tin báo của anh Hoàng Phúc Hợi, 35 tuổi, về việc ông Lai tự ý đến nhà xin ở nhờ. Dù gia đình nhiều lần yêu cầu rời đi, ông Lai vẫn vào phòng ngủ của con trai anh Hợi, khóa cửa cố thủ.

Các lực lượng công an triển khai phương án khống chế người đàn ông cố thủ trong nhà. Ảnh: CA Thái Nguyên

Hai cán bộ công an được cử đến hiện trường vận động ông Lai hợp tác. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng mở cửa tiếp cận, người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp qua khe cửa, khiến hai cán bộ bị thương ở tay.

Sau đó, ông Lai tiếp tục khóa cửa cố thủ. Người này mặc bộ áo giáp tự chế từ các tấm nhôm và lốp xe máy, tay cầm dao chống trả lực lượng chức năng.

Nhận định vụ việc phức tạp, nguy hiểm, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 17 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp xử lý. Lực lượng chức năng bao vây khu vực, bảo vệ an toàn cho người dân, đồng thời dùng loa tuyên truyền, vận động ông Lai buông hung khí.

Lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ ông Hoàng Hữu Lai. Ảnh: CA Thái Nguyên

Đến khoảng 1h ngày 27/9, sau nhiều giờ vận động và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động ập vào khống chế, bắt giữ ông Lai.

Người đàn ông sau đó được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.