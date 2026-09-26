'Con nghiện' về quê đầu thú

Nghị định 218/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/06/2026, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/08/2026, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ. Việc triển khai đồng bộ các quy định của Nghị định số 218/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.