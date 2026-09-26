'Con nghiện' về quê đầu thú
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 25-9 cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng (2003, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trước đó, Hoàng có liên quan đến vụ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã Bình Sơn nhưng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Sau hơn 3 tháng lẩn trốn, chiều 18-9, Nguyễn Hoàng đến Công an xã Bình Sơn trình diện và khai nhận hành vi của mình.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/con-nghien-ve-que-dau-thu-post358529.html