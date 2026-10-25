Con của đại gia

Minh họa: Lê Trí Dũng

Phong không quá đẹp trai, được cái tướng tá cao ráo, đặc biệt là nó chi tiêu tiền bạc rất rộng rãi. Sàn sàn ở tuổi sinh viên như nhau mà nhìn Phong có vẻ giàu có hơn hẳn đám bạn cùng lớp. Tiền mặt trong túi nó lúc nào cũng nhiều gấp mấy lần số tiền mà Hùng nhận hằng tháng từ ba mẹ. Đi chơi với bạn, bao giờ Phong cũng chi trả thoải mái. Những lúc cả đám góp nhau thanh toán tiền ăn, chơi sau giờ học, Phong luôn tìm cách giành đóng phần nhiều. Lúc nào nó cũng nói: “Nhà tao giàu, yên tâm đi!”. Mới đầu, Hùng và đám bạn cùng lớp cũng thấy ngại ngại khi tiêu tiền của Phong, nhưng rồi cuối cùng cả đám đều tặc lưỡi cho qua, riết rồi thấy bình thường. Một phần là đa số đám bạn như Hùng cũng không dư dả gì, phần nữa do Phong luôn hào phóng mà lại chưa bao giờ tỏ ra tính toán hay kỳ kèo tiền bạc với ai. Phong lúc nào cũng nói: "Ba tao có tiền, ổng dặn tao chỉ lo học và tiêu tiền vào việc có ích!".

Ba của Phong, bác Vinh - một người đàn ông đậm người, da ngăm đen, lúc nói chuyện hay cười hềnh hệch. Bác dễ gần nhưng có cái oai của một doanh nhân thành đạt. Ngoài mặt vui vẻ vậy chứ Hùng lúc nào cũng có cảm giác khép nép, sợ sợ mỗi khi đến gần chỗ bác. Chơi với Phong tếu táo trong phòng, thỉnh thoảng Hùng vẫn nghe bác Vinh bàn chuyện làm ăn hay quát tháo ai đó qua điện thoại mà nó chỉ nghe lỏm thôi cũng đủ run người.

Bác Vinh ngồi ở bàn làm việc bố trí trong một góc phòng, xung quanh bày biện đủ món đồ độc lạ mà có lúc Hùng tới chơi, bác vẫn hay vẫy tới cho xem. Lúc thì là một cặp tỳ hưu lạ mắt mà bác nói “người ta biếu tặng, cốt để nhờ vả”. Lúc thì bác đưa cho một cái ống sắt nho nhỏ kêu Hùng cắm vào hút thử ly bia đang được rót sẵn trên bàn của bác. Lạ thay, nước hút vào miệng lại chỉ như nước lọc, không có mùi cồn hay mùi bia gì. Trước ánh mắt ngơ ngác của Hùng, bác cười hềnh hệch giải thích: “Này là hàng độc của quân đội, bên trong có dàn lọc mini, là trang thiết bị cho người băng rừng vẫn có thể uống nước trực tiếp từ sông suối luôn. Bác mày đang được chào hàng món mới này, để cung cấp cho binh lính đây!”.

***

Thằng Phong là con trai duy nhất của bác Vinh, nó được bác gần như “lót ổ sẵn” từng bước, không khác gì những hạng mục đầu tư mà bác vẫn hay bàn thảo với mọi người. “Chỉ có tri thức bản thân là phải tự vận động, không thể lo lót được!” - bác Vinh vẫn hay nghiêm mặt nói vậy với hai đứa. Phải lo mà học, phải tự trang bị kiến thức tối thiểu cho mình, thứ đó, có bao nhiêu của nả bên ngoài cũng không thể chu cấp, bồi đắp nổi.

Có lẽ vì có người cha như vậy mà thằng Phong rất khác với đám con đại gia chỉ biết ăn chơi. Phong cao ráo, da rám nắng, siêng tập thể thao, học hành vững và khả năng đọc sách kinh khủng. Chẳng biết nó lấy đâu ra quỹ thời gian mà ngốn được khá nhiều sách đến thế, kể cả những cuốn dày cộm mà chỉ mới nhìn thôi Hùng đã lắc đầu lè lưỡi. Phong chỉ giống bọn con của đại gia khác duy nhất ở cách tiêu tiền không chùn tay. Vấn đề Hùng quý là như lời bác Vinh thường dặn: Phong luôn tiêu tiền vào những việc có ích!

Có hôm, trong lớp tiếng Anh buổi tối, đang giờ giải lao, một bé sinh viên rụt rè vào chào cô, rồi ôm một đống sách báo, tạp chí tiếng Anh đến bán cho từng bàn. Ngang qua chỗ Phong, thoáng nhìn thấy vóc dáng mảnh mai, ốm yếu, bàn tay trắng nổi cả gân xanh của bạn, Phong thương cảm. Nó ngoắc cô bạn lại, rút ví mua hết số sách báo đang có, rồi đích thân đứng lên phát lại cho cả lớp.

Phong đặc biệt quan tâm đến những người phụ nữ chân yếu tay mềm mà phải lao động cực nhọc để kiếm tiền. Nó thổ lộ với Hùng: “Chắc do đời tao lớn lên không có mẹ, nên lúc nào tao cũng hình dung cảnh mẹ mình cũng đang phải bươn chải, vật lộn ngoài cuộc đời kiếm sống y như những cô này!”.

Có lần, bác Vinh vui miệng cũng kể: “Bác thời trẻ ăn chơi vô độ lắm, không có khờ như thằng này (bác chỉ Phong rồi lại cười hềnh hệch). Giờ bác lo kiếm tiền thôi. Nhưng mà mẹ nó đã không tha thứ cho bác từ thời bác còn léng phéng bồ bịch mèo mỡ. Bà ấy bỏ đi lúc thằng Phong mới ba tuổi. Bác ôm nuôi, lo cho nó tới giờ! Đàn bà qua tay cũng nhiều mà bác mau chán, hơn nữa không có cảm giác họ thực tâm thương yêu, lo cho thằng Phong mà chủ yếu là lợi dụng. Riết bác cũng thôi!”.

***

Phong thừa hưởng sự nhanh nhạy, sắc sảo của bác Vinh. Nó bằng tuổi Hùng mà cách suy nghĩ, đối nhân xử thế đàng hoàng, chững chạc như người lớn. Đặc biệt, nó rất xông xáo tham gia những hoạt động cộng đồng, chăm sóc, hỗ trợ người nghèo khó. Có lần, Hùng đã tròn mắt khi thấy Phong khoác tay nó kéo vào một tòa soạn, vét hết tiền mặt trong túi mà đóng góp cho quỹ từ thiện của báo. Số tiền mà Hùng nhẩm tính cũng phải gấp mấy lần tiền trọ, tiền ăn của Hùng trong một tháng. Nó ký biên nhận với đại diện Ban bạn đọc của tòa soạn rồi bước ra tỉnh bơ nhẹ như không, còn nháy mắt cười với Hùng: “Ba tao cho lại mấy hồi!”.

Hôm khác, nó lại rủ Hùng đến quán cơm từ thiện 2.000 đồng để cùng “ăn một bữa cho biết”. Nhưng sau khi ăn xong, nó âm thầm gọi điện thoại, đặt xe chở một bao gạo to tướng đến tặng lại cho quán. Mấy đợt thành phố phát động chiến dịch hỗ trợ người nghèo, Phong lại lôi Hùng đến những điểm tập trung hàng hóa cứu trợ. Dường như quên mất mình là con của một đại gia, Phong cũng hùng hục lao vào phân loại, gói quần áo, giặt giũ, rửa chén bát, đóng hàng... không nề hà bất kỳ một công việc nào.

Cứ vậy, Phong đã làm Hùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác một cách thú vị. Nó từng tâm sự với Hùng: “Tao sợ một sự tình cờ bi đát nào đó sẽ tới, chấm dứt những điều ba tao và tao đang làm hiện nay. Nên không ai bảo ai, cũng đều cố hết sức có thể trong công việc của mình!”...

Mới tháng trước thôi, Phong còn rủ Hùng sắp xếp thời gian cùng tham gia chương trình thiện nguyện mới, gom đồ cũ, chuyển áo ấm lên vùng cao, góp phần giúp trẻ em nghèo. Những đứa trẻ người dân tộc thiểu số, tóc khét nắng, làn da đen nhẻm mà Hùng chỉ toàn thấy qua báo chí hoặc ti vi, đâu có hiểu hết những nỗi cơ cực mà chúng phải nếm trải khi còn ở độ tuổi đáng ra chỉ biết học hành, vui chơi. Trong báo cáo của nhóm đi tiền trạm về, Hùng nghe trên đó trường học còn xập xệ, mưa gió chảy nước vào lớp tong tong, trẻ em đã đói ăn, thiếu mặc rồi, lại còn không có cả một chỗ tươm tất để học hành. Thầy cô cũng vất vả, ai nấy đều động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của mình mà ráng lo cho bọn trẻ. Mọi người ước mong có được sự tài trợ giúp đỡ để xây lại trường khang trang, sạch sẽ hơn.

Vậy mà hôm qua, anh trưởng đoàn đã hồ hởi thông báo: “Có một vị mạnh thường quân giấu tên, tài trợ cho số tiền lớn để nhờ đứng ra xây sửa lại trường”. Anh mời mọi người thu xếp thời gian, lên dự buổi lễ động thổ khởi công. Kèm theo đó, anh chuyển những lời cảm ơn từ chính quyền địa phương lẫn nhà trường, nhờ thông qua nhóm mà cảm ơn vị ân nhân kín tiếng. Hùng chột dạ, nó liếc mọi người một vòng và nhìn xoáy vào Phong. Nó bất chợt nhận ra ngay ai là vị mạnh thường quân dễ thương trong câu chuyện từ thiện đầy ý nghĩa này. Phong nheo mắt cười cười nhìn nó, giơ một ngón tay lên miệng suỵt nho nhỏ.