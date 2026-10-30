Viện Pasteur TP.HCM làm việc với Cà Mau về ứng phó với bệnh viêm não mô cầu

Ngày 30.10, Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Cà Mau và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, về xử trí bệnh do viêm não mô cầu.

Viện Pasteur TP.HCM cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm việc với Cà Mau vào ngày 30.10

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 ca mắc bệnh do viêm não mô cầu, trong đó 3 ca tử vong. Đáng chú ý, trong tháng 10.2026, ghi nhận 2 ca bệnh tại xã Sông Đốc và đến nay 2 ca này đều tử vong.

Ca thứ nhất là bệnh nhân D. K. N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc), nhập viện ngày 22.10, tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, tử vong lúc 19 giờ 10 phút ngày 23.10. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Khi kiểm tra thì bệnh nhân này chưa tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu. Ngoài ra, trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh thì bệnh nhân không đi khỏi địa phương.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N. D. M. (33, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc), nhập viện lúc 15 giờ 30 phút ngày 27.10, tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời; sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau lúc 19 giờ 35 phút cùng ngày. Tuy nhiên, đến 8 giờ 20 phút ngày 28.10, bệnh nhân đã tử vong.

Thông tin dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu. Khoảng 2 tuần trước khi mắc bệnh thì bệnh nhân không đi khỏi địa phương. Hiện, ngành chức năng tiếp tục xác minh mối liên dịch tễ giữa 2 bệnh nhân cách nhau khoảng 7km trên địa bàn xã Sông Đốc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 8 ca mắc bệnh do viêm não mô cầu. Ảnh minh họa

Ngay sau khi phát hiện 2 ca bệnh trên, phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp với các bệnh viện để điều tra ca bệnh, thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm; lập danh sách người tiếp xúc tại gia đình, cộng đồng, bệnh viện.

Ngoài ra, tiến hành cho uống Azithromycin liều duy nhất cho 37 người tiếp xúc ca tử vong ngày 23.10, cùng 50 người liên quan ca tử vong ngày 28.10.

Thông tin về giải pháp xử lý bệnh viêm não mô cầu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau Trần Hiến Khóa cho biết, trung tâm tiếp tục điều tra, xác minh mối liên quan dịch tễ giữa 2 ca bệnh tại xã Sông Đốc.

Rà soát, quản lý chặt chẽ người tiếp xúc tại các địa bàn liên quan, không bỏ sót người tiếp xúc gần; thực hiện dự phòng kháng sinh đúng đối tượng, đúng chỉ định.

Tăng cường giám sát chủ động tại xã Sông Đốc và các địa bàn liên quan; phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật tình trạng bệnh nhân, kết quả xét nghiệm và thông báo ngay khi phát hiện ca nghi mắc mới.

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm; tuyên truyền về đường lây, dấu hiệu nhận biết để người dân phòng bệnh. Ngoài ra, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc dự phòng, vật tư, hóa chất để đáp ứng khi trường hợp ca bệnh mới xảy ra.

Viện Pasteur TP.HCM đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau và các địa phương tăng cường tuyên truyền về viêm não mô cầu bằng nhiều hình thức để người dân biết, phòng bệnh

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho rằng, qua thông tin về dịch tễ 2 ca mắc bệnh viêm não mô cầu cho thấy nguồn lây, khởi phát có dấu hiệu tồn tại trong cộng đồng. Do đó, ngành y tế chủ động giám sát, nhất là những khu vực đông người, chợ, trường học... Từ đó, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nhằm tránh lây lan.

Đối với những người tiếp xúc với ca bệnh thì cho uống kháng sinh dự phòng, xử lý sớm. Khi chủ động xử lý, hiệu quả sẽ được nâng cao, tránh tình trạng bệnh lan.

Cần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho cơ sở y tế công lập, lẫn tư nhân. Từ cấp tỉnh đến cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để người dân nhận biết, phòng ngừa về căn bệnh này. Trường hợp có triệu chứng nghi ngờ thì phải đến cơ sở y tế để được thăm khám.