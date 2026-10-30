Ký túc dưới mái trường nội trú: nơi tình thầy nghĩa bạn dệt nên hạnh phúc

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Hoàng Linh - Lớp 8A - Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi của học sinh Nguyễn Hoàng Linh, Lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương

Trong hành trang trưởng thành, có những điều tưởng như rất đỗi bình thường: một tiếng gọi giờ ăn, một căn phòng nhỏ, một lời nhắc nhở trước giờ ngủ, một bàn tay chìa ra khi ta mỏi mệt... Vậy mà năm tháng trôi qua, chính những điều bình dị ấy lại trở thành miền ký ức không thể gọi tên bằng giá trị vật chất. Với tôi - một học sinh nội trú, hạnh phúc của tuổi học trò không chỉ nằm trong những trang sách hay điểm số, mà được dệt nên từ tình thầy trò và nghĩa bạn bè dưới mái nhà chung thân thuộc.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên rời vòng tay cha mẹ để bước vào trường nội trú. Buổi chiều hôm ấy, sương thu bảng lảng. Chiếc xe của bố khuất dần sau cánh cổng, để lại trước mắt tôi một khoảng sân rộng và một cảm giác trống trải đến nghẹn lòng. Mười hai tuổi, tôi chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tự lập, nhưng cũng đủ lớn để biết thế nào là nhớ nhà. Đêm đầu tiên trong kí túc xá, tôi úp mặt vào gối, cố nén tiếng khóc vì sợ những người bạn mới nghe thấy.

Rồi một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Đó là cô chủ nhiệm. Cô không hỏi vì sao tôi khóc, cũng không cố bắt tôi phải mạnh mẽ. Cô chỉ đặt lên bàn một ly sữa ấm rồi dịu dàng nói: “Ai đi học xa nhà những ngày đầu cũng thế con ạ... Khóc một chút cho nhẹ lòng, rồi ngày mai cô trò ta cùng cố gắng. Ở đây, thầy cô và các bạn đều là gia đình của con.”. Ly sữa hôm ấy đã nguội từ lâu, nhưng hơi ấm của nó dường như vẫn còn ở lại. Tôi hiểu rằng rời xa gia đình không có nghĩa là bước vào cô độc.

Bởi nơi này, có những người sẵn sàng dang tay đón lấy mình bằng một tình thương không ồn ào mà sâu sắc. Nếu thầy cô cho tôi cảm giác được chở che, thì bạn bè dạy tôi thế nào là sẻ chia. Trong mái nhà nội trú, chúng tôi không chỉ cùng học mà cùng chung sống, cùng lớn lên. Chúng tôi thức dậy theo tiếng còi báo thức, cùng dọn phòng, cùng đợi nhau ăn cơm, chia nhau gói mì tôm hay hộp nước được gửi từ quê nhà. Có những đêm ôn thi, dưới ánh đèn bàn nhỏ, cả phòng chụm đầu giảng lại nhau từng công thức Toán, từng mốc lịch sử khó nhớ, đứa biết nhiều giúp đứa chưa hiểu, đứa mệt mỏi được những tiếng cười kéo dậy.

Tình bạn đôi khi chẳng cần những lời hứa lớn lao. Nó chỉ đơn giản là một nửa gói mì được nhường lại, một câu: “Để tao chỉ cho”, hay một người ngồi cạnh khi ta bất chợt nhớ nhà. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, chúng tôi học được cách sống vì nhau. Cùng cười khi đạt điểm cao, cùng buồn khi thất bại, cùng ôm những ước mơ còn vụng dại dưới bầu trời đêm kí túc xá - chúng tôi đã trở thành một phần tuổi trẻ của nhau lúc nào chẳng hay.

Nhưng có lẽ điều khiến tôi biết ơn nhất chính là sự hy sinh thầm lặng của những người thầy, người cô nơi mái trường nội trú. Ở đây, thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà còn dõi theo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng thay đổi nhỏ trong tâm hồn học trò. Tôi không thể quên một đêm mưa bão năm ấy, khi cơn sốt xuất huyết khiến tôi mê man, toàn thân lạnh run. Giữa sân trường sũng nước, thầy cô trực quản sinh vội vàng đưa tôi đến phòng y tế rồi thay nhau thức trắng đêm chăm sóc. Từng lần đo nhiệt độ, từng thìa cháo nóng, từng lời hỏi han ân cần giữa những cơn mê man khiến tôi nhận được bao yêu thương. Trong khoảnh khắc xa gia đình và yếu lòng nhất, tôi như được trở về trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu: có những người không sinh ra ta nhưng vẫn có thể dành cho ta một tình yêu mang dáng hình của tình phụ mẫu. Nghề giáo vì thế không chỉ trao truyền tri thức. Đó còn là hành trình lặng lẽ gieo vào học trò niềm tin, lòng nhân ái và khả năng biết yêu thương. Dưới mái trường nội trú, tôi học được rằng hạnh phúc không phải điều gì quá xa xôi. Hạnh phúc có thể là ly sữa trong đêm đầu xa nhà, một người bạn ngồi cạnh khi ta buồn, một người thầy thức trắng bên giường bệnh. Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, chúng tôi học được cách biết ơn, chia sẻ, bao dung và trưởng thành.

Tham gia cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” năm 2026 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, tôi muốn gửi gắm đôi điều tâm tư trong những dòng chữ này như một lời tri ân đến những người đã làm nên tuổi học trò của mình. Một ngôi trường hạnh phúc không nhất thiết phải có những điều thật lớn lao, đó là nơi học sinh được lắng nghe, được yêu thương như một người con và được đồng hành như một người bạn, có một chỗ để trở về sau những ngày mỏi mệt.

Mai này, tôi sẽ rời xa mái trường, mang theo những hành trang khác của cuộc đời. Nhưng tôi tin rằng, giữa hành trình rộng dài phía trước, ký ức về những ngày tháng nội trú vẫn sẽ là một khoảng trời trong trẻo. Bởi ở nơi ấy, tôi đã từng được yêu thương và được lớn lên trong một gia đình không cùng huyết thống nhưng chung một mái nhà. Có lẽ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tuổi học trò: được trưởng thành mà không bao giờ phải lớn lên trong cô độc

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