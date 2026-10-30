Khánh thành phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh xá Lữ đoàn 101

Ngày 30-10, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và khánh thành phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh xá lữ đoàn. Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; PGS. TS Phạm Tuấn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương trao bảng tượng trưng phòng khám chuyên khoa cho Lữ đoàn 101.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương đã trực tiếp thăm khám, tư vấn, sàng lọc và đánh giá tình trạng sức khỏe chuyên khoa cho quân nhân Lữ đoàn 101 và các thân nhân. Nội dung khám tập trung vào việc phát hiện sớm các bệnh lý về tai, mũi, họng, nhất là những dấu hiệu bất thường, yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư vòm họng; đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phù hợp.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam tặng hoa chúc mừng đại diện Lữ đoàn 101 và Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp tổ chức khánh thành Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh xá Lữ đoàn. Việc đưa phòng khám vào hoạt động góp phần bổ sung năng lực khám, chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe chuyên khoa ngay tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, kịp thời phát hiện và xử trí các vấn đề sức khỏe.

Các đại biểu tại lễ khánh thành phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh xá Lữ đoàn 101.

Hoạt động phối hợp giữa Lữ đoàn 101 và Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp chuyên môn giữa hai đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng công tác quân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.