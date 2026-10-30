Người đàn ông nguy kịch sau 30 phút tiếp xúc khí Clo khi vệ sinh ao

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân N.H.T. (59 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, Nghệ An) trong tình trạng khó thở nhiều, tím tái, mệt lả, có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân đã tiếp xúc với khí Clo trong quá trình vệ sinh ao hồ và chỉ khoảng 30 phút sau bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở tím tái toàn thân mệt lả. Thời điểm nhập viện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đều ở mức báo động với nhịp thở vọt lên 32 lần/phút độ bão hòa oxy trong máu SpO₂ giảm sâu xuống 88% và huyết áp tăng cao 170/100 mmHg đòi hỏi phải xử trí y tế khẩn cấp.

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành đánh giá tình trạng hỗ trợ hô hấp bằng cách cho thở oxy đồng thời theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn và làm xét nghiệm chuyên sâu giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch hồi phục sức khỏe và đã được xuất viện.

Khí clo có tính oxy hóa mạnh, có thể gây tổn thương đường hô hấp, phù phổi cấp, thậm chí suy hô hấp nguy hiểm. Ảnh minh họa/nguồn tieudung.giadinhonline.vn

Khí Clo là chất độc có khả năng gây kích ứng mạnh đường hô hấp dẫn đến tổn thương phổi suy hô hấp cấp thậm chí tử vong nếu tiếp xúc ở nồng độ cao do đó việc sử dụng hóa chất này sai cách trong sinh hoạt hay xử lý môi trường ao hồ luôn tiềm ẩn hiểm họa lớn.

Để phòng tránh những tai nạn tương tự Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sử dụng hóa chất đúng mục đích liều lượng và không tự ý trộn Clo với giấm axit hay các chất tẩy rửa khác làm giải phóng khí độc. Đồng thời phải làm việc ở không khí thông thoáng trang bị đầy đủ kính găng tay và mặt nạ phòng độc chuyên dụng vì khẩu trang y tế hay khẩu trang vải thông thường không có khả năng bảo vệ trước khí Clo.

Đặc biệt khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng di chuyển ra nơi không khí trong lành không tự ý quay lại vùng nguy hiểm khi chưa có trang bị bảo hộ và khẩn trương gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện các biểu hiện ho khó thở đau ngực hay tím tái.

Theo TS.BS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí clo khi hít phải sẽ kích ứng mạnh mẽ toàn bộ hệ thống niêm mạc của cơ thể từ đường hô hấp, miệng đến đường tiêu hóa. Sự kích ứng này giải phóng các chất trung gian hóa học, gây co thắt dữ dội cơ trơn, đặc biệt là cơ phổi, khiến bệnh nhân suy hô hấp nặng đến mức phải đặt nội khí quản và thở máy.

Tình trạng nhiễm độc sẽ trở nên đặc biệt nguy kịch đối với những người có sẵn bệnh nền như tiền sử dị ứng nặng, sốc phản vệ, suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Nếu tiếp xúc với lượng lớn khí clo hoặc ở trong không gian kín, hẹp quá lâu, cơ thể sẽ bị thiếu oxy trầm trọng dẫn đến hôn mê.

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