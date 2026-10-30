Uống nước tưởng tốt nhưng 5 thời điểm này có thể khiến cơ thể khó chịu

Nước tham gia vào nhiều hoạt động thiết yếu như điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động của thận. Vì vậy, việc bổ sung nước đều đặn trong ngày là điều cần thiết. Dù vậy, không phải cứ uống càng nhiều nước càng tốt, đặc biệt khi cơ thể chưa thực sự cần hoặc đang trong một trạng thái nhất định.

Dưới đây là 5 thời điểm nên chú ý khi uống nước để tránh cảm giác khó chịu.

1. Uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen uống một cốc nước lớn trước khi lên giường vì lo cơ thể bị thiếu nước trong lúc ngủ. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều nước sát giờ đi ngủ có thể khiến bàng quang nhanh đầy, làm tăng nhu cầu đi tiểu vào ban đêm.

Tình trạng này có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc những người vốn thường xuyên tiểu đêm. Nếu kéo dài, chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng, khiến cơ thể mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Thay vì uống nhiều nước ngay trước khi ngủ, mọi người nên phân bổ lượng nước hợp lý trong ngày. Nếu cảm thấy khát vào buổi tối, vẫn có thể uống một lượng vừa phải, không nên cố nhịn khát.

2. Uống quá nhiều nước trong một lần sau khi vận động mạnh

Sau khi tập thể dục, chạy bộ hoặc làm việc nặng, cơ thể mất nước thông qua mồ hôi. Lúc này, nhiều người thường uống thật nhiều nước cùng lúc để nhanh chóng bù lại lượng nước đã mất.

Tuy nhiên, uống quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến bụng căng tức, đầy khó chịu. Trong trường hợp nghiêm trọng, việc tiêu thụ lượng nước quá lớn trong thời gian ngắn còn có thể làm loãng nồng độ natri trong máu, gây ra tình trạng hạ natri máu.

Đây là vấn đề sức khỏe đáng lưu ý, đặc biệt với người vận động sức bền trong thời gian dài. Khi nồng độ natri giảm nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, buồn nôn, lú lẫn, thậm chí co giật.

Cách phù hợp là uống từng ngụm nhỏ, bổ sung nước từ từ sau vận động. Với những buổi tập kéo dài hoặc ra nhiều mồ hôi, cần chú ý bù cả điện giải theo mức độ mất nước, thay vì chỉ uống thật nhiều nước lọc.

3. Uống quá nhiều nước ngay trong bữa ăn

Uống một chút nước trong bữa ăn thường không gây hại, thậm chí có thể giúp việc nhai và nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước cùng lúc, một số người có thể cảm thấy bụng căng, nhanh no hoặc đầy tức.

Đặc biệt, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ đầy hơi hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản có thể cảm thấy khó chịu khi vừa ăn vừa uống một lượng lớn nước.

Dù vậy, quan niệm uống nước trong bữa ăn làm loãng dịch vị và cản trở tiêu hóa là không có cơ sở vững chắc. Điều quan trọng là uống với lượng vừa phải, phù hợp với cảm giác khát và nhu cầu của cơ thể.

4. Uống quá nhiều nước khi bụng đang quá no

Sau một bữa ăn thịnh soạn, dạ dày đã chứa một lượng lớn thức ăn. Nếu tiếp tục uống thêm nhiều nước trong thời gian ngắn, thể tích bên trong dạ dày tăng lên, khiến một số người cảm thấy căng bụng, nặng bụng hoặc buồn nôn.

Cảm giác này có thể rõ hơn ở người ăn quá nhanh, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc vốn có vấn đề về tiêu hóa.

Trong trường hợp này, mọi người không cần kiêng nước hoàn toàn sau bữa ăn. Có thể uống từng ngụm nhỏ khi khát, đồng thời tránh cố uống hết một lượng nước lớn chỉ vì muốn đạt mục tiêu bổ sung nước mỗi ngày.

5. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn dù không cảm thấy khát

Không ít người đặt mục tiêu uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày và cố gắng uống liên tục để hoàn thành chỉ tiêu, kể cả khi cơ thể không có nhu cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau mà phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe. Việc ép bản thân uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể gây đầy bụng, buồn nôn và trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến hạ natri máu.

Thận có khả năng điều chỉnh lượng nước được đào thải, nhưng khả năng này có giới hạn. Khi lượng nước đưa vào vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, nồng độ natri trong máu có thể giảm xuống mức nguy hiểm.

Vì vậy, thay vì áp dụng một con số cứng nhắc cho tất cả mọi người, nên uống nước rải đều trong ngày, chú ý cảm giác khát và điều chỉnh theo điều kiện sinh hoạt. Người mắc bệnh thận, tim hoặc gan cần tuân thủ hướng dẫn về lượng nước của bác sĩ, bởi một số trường hợp phải hạn chế dịch.

Uống nước thế nào để tốt cho cơ thể?

Để duy trì đủ nước, mọi người nên hình thành thói quen uống nước đều đặn, không đợi đến khi quá khát mới bổ sung. Nên uống từng lượng vừa phải, chia thành nhiều lần trong ngày thay vì uống dồn một lúc.

Ngoài ra, cần tăng cường bổ sung nước khi thời tiết nóng, vận động nhiều hoặc bị sốt, tiêu chảy. Nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày; các loại đồ uống có đường không nên được sử dụng thường xuyên để thay thế nước lọc.

Một lưu ý quan trọng là không nên cố uống thật nhiều nước trong thời gian ngắn. Nếu sau khi uống quá nhiều nước xuất hiện đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, lú lẫn hoặc co giật, cần được cấp cứu kịp thời.

Uống nước đúng cách không nằm ở việc uống càng nhiều càng tốt mà là bổ sung lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể, đúng cách và phân bổ hợp lý trong ngày.