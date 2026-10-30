Suy thận ở tuổi 38

Bệnh nhân mắc bệnh suy thận mạn phải lọc máu định kỳ. Ảnh: Việt Linh.

Anh M. (ngụ Tây Ninh) vốn có lối sống sinh hoạt điều độ, trước đó hoàn toàn không ghi nhận biểu hiện bất thường rõ rệt về sức khỏe. Vào tháng 4, nhận thấy hai chân ngày càng sưng phù cùng hiện tượng nước tiểu xuất hiện nhiều bọt, anh M. đến bệnh viện thăm khám. Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định anh đã mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Chuỗi ngày chới với khi phát hiện bệnh

Kết quả chẩn đoán khiến người đàn ông 38 tuổi bàng hoàng, khó chấp nhận thực tế bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khoảng thời gian hoang mang và lo lắng, anh M. dần học cách đối diện với bệnh tật để quay lại điều trị.

Các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị thay thế chức năng thận bằng lọc máu. Từ đó, anh phải đều đặn đến khoa Nội Thận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chạy thận 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

Ê-kíp ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đối với một người còn trẻ, việc phụ thuộc hoàn toàn vào lịch lọc máu kéo dài đặt ra vô số thách thức trong sinh hoạt lẫn cuộc sống. Sau hơn hai tháng điều trị, anh M. cùng gia đình bắt đầu tìm kiếm cơ hội ghép thận với mong muốn cải thiện chất lượng sống và giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

Khi biết anh M. cần ghép thận, gia đình đã cùng nhau bàn bạc tìm người hiến. Cha mẹ đều mong muốn trao tặng một quả thận để cứu con trai, nhưng qua quá trình thăm khám và đánh giá sức khỏe, cả hai không đáp ứng các điều kiện y tế cần thiết.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, anh H. (31 tuổi), em trai anh M., đã quyết định hiến một quả thận để trao cho anh trai cơ hội tiếp tục cuộc sống.

Cuộc đời mới sau khi ghép thận

Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận, đây là trường hợp ghép thận cùng huyết thống, có mức độ tương thích rất tốt. Lợi thế thứ hai ở ca bệnh này là người nhận chưa từng truyền máu trước đó nên vấn đề mẫn cảm của người nhận là 0%, tạo tiền đề rất thuận lợi cho ca ghép diễn ra suôn sẻ.

Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế chức năng thận, trong đó thận khỏe mạnh từ người hiến được ghép vào cơ thể người bệnh để đảm nhận nhiệm vụ lọc máu và đào thải chất cặn bã.

"Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc suy thận giai đoạn cuối đều có thể ghép thận ngay", bác sĩ Lệ Anh nói.

Anh M. và em trai hồi phục sức khoẻ sau ca lấy và ghép thận. Ảnh: BVCC.

Cả người hiến và người nhận cần trải qua quá trình đánh giá toàn diện về sức khỏe, mức độ tương thích miễn dịch và các nguy cơ liên quan nhằm bảo đảm an toàn tối đa sau phẫu thuật.

Ngay sau khi quả thận được ghép vào cơ thể anh M., tạng ghép đã tạo nước tiểu ngay tại bàn mổ. Đây là tín hiệu ban đầu cho thấy cơ quan mới đã bắt đầu thích ứng và hoạt động.

Sau phẫu thuật, quả thận mới hoạt động tốt ngay từ những ngày đầu. Chức năng thận của anh M. phục hồi nhanh, giúp anh được xuất viện chỉ sau một tuần điều trị. Người em trai hiến thận cũng hồi phục thuận lợi và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ những ngày tháng ròng rã phụ thuộc vào lịch lọc máu 3 lần mỗi tuần, anh M. nay đã có thêm cơ hội trở lại nhịp sống thường ngày. Dù vậy, người bệnh vẫn cần được theo dõi y tế chặt chẽ, tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám định kỳ để bảo đảm chức năng thận ghép hoạt động bền vững.