'Đại gia' da giày Việt Nam xây nhà máy 30 triệu USD ở Indonesia

Ngày 30/10, TBS Group đã có buổi làm việc với ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia), cùng đoàn công tác nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cơ hội hợp tác và ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về kế hoạch đầu tư khoảng 30 triệu USD để xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp tại Trung Java.

Theo kế hoạch, tổ hợp mới dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương. Riêng lĩnh vực giày dép, công suất thiết kế đạt 8-10 triệu đôi/năm, trong đó giai đoạn đầu dự kiến đạt 4-5 triệu đôi/năm. Ngoài da giày, hai bên cũng xem xét khả năng mở rộng hợp tác sang các ngành công nghiệp khác.

Khảo sát nhiều quốc gia trước khi chọn Indonesia

Trước khi lựa chọn Trung Java, TBS Group cho biết đã khảo sát môi trường đầu tư tại nhiều quốc gia, gồm Ấn Độ, Bangladesh và Indonesia, nhằm đánh giá cơ chế chính sách, nguồn lao động, văn hóa và điều kiện sản xuất.

Từ năm 2025, doanh nghiệp bắt đầu vận hành thử nghiệm nhà máy tại tỉnh Trung Java, xuất những đơn hàng đầu tiên vào tháng 5/2026 và chính thức khai trương vào ngày 16/7 cùng năm.

Theo TBS Group, nhà máy hiện đã xây dựng được đội ngũ quản lý và đào tạo nhân sự kỹ thuật tại địa phương. Đến cuối năm 2026, cơ sở này dự kiến đạt doanh thu 18 triệu USD, sản lượng 2 triệu sản phẩm và sử dụng khoảng 1.600 lao động, trong đó nhân sự người Việt chỉ chiếm 1,1%.

Tại buổi làm việc, Thống đốc Ahmad Luthfi cho biết Trung Java đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành sử dụng nhiều lao động như giày dép, sản phẩm da, túi xách và may mặc. Địa phương đã chuẩn bị các vị trí tại Jepara, Batang và một số khu công nghiệp để đón các nhà đầu tư.

Theo ông, Trung Java có nguồn lao động dồi dào, chi phí cạnh tranh và nhân lực ở nhiều trình độ khác nhau. Địa phương cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, cấp phép và có các chính sách ưu đãi, miễn giảm và khấu trừ thuế dành cho nhà đầu tư.

Ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) tham quan nhà máy sản xuất của TBS. Ảnh: BTC.

Ông Ahmad Luthfi cho rằng Việt Nam và Indonesia, đặc biệt là Trung Java, có nhiều điểm tương đồng về nguồn nhân lực và điều kiện phát triển sản xuất. "Đây là cơ sở để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Trung Java và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với địa phương", ông nói.

Giữ hoạt động R&D tại Việt Nam, mở rộng sản xuất ra nước ngoài

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS Group cho rằng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển mạng lưới sản xuất, kinh doanh tại nhiều quốc gia thay vì chỉ tập trung ở thị trường trong nước.

Theo ông, trong quá trình mở rộng quốc tế, TBS Group vẫn duy trì các hoạt động cốt lõi tại Việt Nam, gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm điều hành và quản lý chuỗi cung ứng.

"Chúng tôi mở rộng phần sản xuất sang nước ngoài để tạo thêm kênh cho các thương hiệu có nguồn đơn hàng lớn. Khi đó họ sẵn sàng chia sẻ đơn hàng và không cần phải phát triển thêm các nhà cung ứng kế tiếp. Như vậy chúng ta mới xây dựng được chuỗi cung ứng vững chắc", ông Thuấn nói thêm.

Đối với ngành giày dép, việc mở rộng địa bàn sản xuất còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động, nguyên phụ liệu và hệ thống logistics tại các thị trường trong khu vực.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS Group cho biết việc mở rộng phần sản xuất sang nước ngoài giúp doanh nghiệp tiếp nhận thêm đơn hàng từ các thương hiệu lớn. Ảnh: BTC.

Nhìn từ góc độ ngành, bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), nhận định sau hơn 40 năm phát triển, ngành da giày Việt Nam đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm sản xuất, năng lực quản lý và khả năng làm việc với các thương hiệu quốc tế.

Theo bà, một số doanh nghiệp trong ngành hiện đã có đủ nguồn lực để nghiên cứu đầu tư tại thị trường nước ngoài. Việc xây dựng nhà máy tại các quốc gia khác có thể giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, tận dụng điều kiện sản xuất tại địa phương và từng bước hình thành mạng lưới hoạt động quốc tế.

"Với năng lực đã tích lũy trong thời gian qua, doanh nghiệp Việt Nam có thể tự tin đầu tư các nhà máy sản xuất ở nước ngoài để mở rộng quy mô", bà Xuân nhận định.

Về phía TBS Group, đây là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất da giày, túi xách, bất động sản và hạ tầng công nghiệp, cảng và logistics, thương mại và dịch vụ.

Trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp hiện có 7 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm cho các thương hiệu quốc tế như Skechers, Decathlon, Coach và Kate Spade...