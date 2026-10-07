'Con bạc' sát phạt tại quán cà-phê

Nhóm “con bạc” bị bắt quả tang tại hiện trường.

Tuy nhiên, cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 2-10, Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra quán cà-phê Quỳnh (số 408 - Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 5 đối tượng trên đang sát phạt thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài Tây cùng số tiền 3,98 triệu đồng dùng để đánh bạc. Ngày 6-10, Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết đã lập hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng theo quy định.