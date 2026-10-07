Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thống nhất bàn giao tài sản công cho xã Phan Sơn

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Về phía xã Phan Sơn có các đồng chí: Nguyễn Văn Chín, Bí thư Đảng ủy xã; Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Công văn số 1087-CV/VPTU ngày 27/8/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc rà soát, đề xuất phương án xử lý tài sản công.

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, ngày 23/9/2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bàn giao các tài sản không còn nhu cầu sử dụng do đơn vị đang quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Chín, Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Theo hồ sơ, khu đất tại Phan Sơn (trước đây thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình) do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận (cũ), được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) giao để đầu tư công trình phủ sóng truyền hình Bình Thuận tại các địa bàn dân cư vùng lõm theo dự án được phê duyệt. Hiện còn diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất có 1 nhà bao che máy tiếp phát truyền hình.

Đồng chí Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi tại buổi làm việc, hai bên thống nhất xã Phan Sơn sẽ tiếp nhận tài sản công này để quản lý, sử dụng theo quy định. Sau khi tiếp nhận, xã có trách nhiệm quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng hiệu quả, phù hợp với quy định, nhu cầu thực tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh nội dung về tài sản công, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Phan Sơn cũng trao đổi về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề được người dân quan tâm trên địa bàn.