Phạt người đăng thông tin bịa đặt, vu khống nữ giáo viên ở Đà Nẵng

Công an xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đ.T.T.T. (SN 1996, trú xã Hòa Tiến) về hành vi đăng tải thông tin, dùng lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Đ.T.T.T. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T. (SN 1997, trú cùng xã) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị, chứa nhiều nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín.

Bài viết thu hút sự chú ý trên không gian mạng, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình của chị T., hiện là giáo viên.

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định người đăng tải bài viết là Đ.T.T.T. Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, T. nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết.

Công an xã Hòa Tiến cảnh báo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, sử dụng lời lẽ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 9 vừa qua, một người đàn ông ở Hưng Yên bị phạt 12,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng an ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản là ông T. (SN 1990, trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Phòng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải yêu cầu ông T. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, ông T. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Phòng an ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông T.