Chặn đứng 3 hộ kinh doanh mủ cao su trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành xác minh hoạt động kinh doanh của các trường hợp liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Qua đó, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến tháng 2-2026, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) thu mua mủ cao su của các hộ dân rồi bán lại cho doanh nghiệp. Hoạt động này phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng nhưng Sơn không kê khai, nộp thuế theo quy định, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 316 triệu đồng.

Tương tự, từ năm 2021 đến tháng 5-2026, Hồ Minh Phương (SN 1976, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) thu mua, bán lại mủ cao su, phát sinh doanh thu hơn 27,4 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 406 triệu đồng.

Đối với Ngô Văn A (SN 1960, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng), trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025 đã thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại, với doanh thu hơn 43,9 tỷ đồng nhưng không kê khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế hơn 652 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng vi phạm

Tổng số tiền trốn thuế của 3 trường hợp trên được xác định hơn 1,37 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định về thuế; kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu, lập và lưu giữ sổ sách, chứng từ liên quan, đồng thời nộp thuế đúng, đủ theo quy định. Việc đăng ký hộ kinh doanh nhưng kê khai không trung thực, che giấu doanh thu hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế có thể dẫn đến bị truy thu, xử phạt; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thu mua, trung gian mua bán hàng hóa chủ động rà soát doanh thu thực tế, hồ sơ kê khai và nghĩa vụ thuế. Trường hợp còn sai sót hoặc chưa thực hiện đầy đủ cần chủ động liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn, khắc phục.

Cơ quan Công an khẳng định mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không kê khai hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm trốn thuế, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công Hạnh