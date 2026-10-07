Công an phường An Khê phát hiện 3 đối tượng vừa trộm xe máy trong đêm

3 đối tượng gồm B. M. K., (2010); N. Đ. B. N., (2010) và T. V. T., (2008), cùng trú xã Hà Nha, Đà Nẵng khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe mô tô Yamaha Exciter, BKS 92HA-099.04. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa dắt chiếc xe rời khỏi vị trí ban đầu thì bị Tổ tuần tra phát hiện, kiểm tra.

Qua điều tra Bước đầu xác định, cả 3 đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng cùng đi trên một xe máy, sử dụng khẩu trang che biển số nhằm tránh bị phát hiện. Khi đến trước số 159 Tôn Đản, phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi, các đối tượng đã tiếp cận và lấy trộm. Tuy nhiên, “chưa kịp tẩu thoát đã gặp ngay Tổ tuần tra”.

Các đối tượng trộm xe máy bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ trong đêm.

Hiện Công an phường An Khê đang xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM