Huế kiểm tra 16 cơ sở, phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến 'độ xe'

Ngày 7-10, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp công an các xã, phường rà soát, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, “độ xe” và kinh doanh, mua bán phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động này.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, khả năng cao vi phạm và tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý. Từ ngày 2 đến 3-10, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số cơ sở trên, phát hiện 4 cơ sở, hộ kinh doanh có vi phạm về thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán phụ tùng phục vụ “độ xe”, đăng ký kinh doanh và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hai xe đạp điện được lắp thêm IC kích tăng tốc và thay đổi kích thước. Qua xác minh ban đầu, hai phương tiện này thuộc sở hữu của hai học sinh lớp 9. Các em tự đặt mua linh kiện trên mạng xã hội để lắp ráp, thay đổi phương tiện.

Phòng CSGT đã lập biên bản vụ việc, bàn giao công an địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, các tổ công tác còn phát hiện, lập biên bản hai cá nhân điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình trạng “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại các cơ sở có dấu hiệu độ, chế xe.

Hoạt động này góp phần quản lý chặt phương tiện của thanh, thiếu niên, ngăn ngừa việc sử dụng xe đã bị thay đổi kết cấu, tăng tốc độ để vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tại hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh việc tập trung xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.