Công an giúp người đàn ông tìm lại người thân sau gần 10 năm mất liên lạc

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình làm nhiệm vụ tại địa phương, Công an xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) phát hiện người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với ông Thân Trung Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai - người mất liên lạc với gia đình từ năm 2016).

Phát hiện vụ việc, Công an xã Kim Ngân chủ động xác minh nhân thân, phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) để làm rõ lai lịch người đàn ông. Qua xác minh ban đầu, người này có nhiều đặc điểm phù hợp với thông tin về anh Thân Trung Nhân mà gia đình cung cấp.

Công an đang làm việc, đối chiếu thông tin của ông Thân Trung Nhân. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Công an xã Kim Ngân sau đó thông báo cho người thân anh Nhân biết sự việc, hướng dẫn gia đình đến địa phương làm thủ tục xác minh, tiếp nhận. Đồng thời, trước hoàn cảnh gia đình ở xa, việc đi lại gặp khó khăn, UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về.

Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng trú tại thôn Phú Phong (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

Theo trình bày của ông Thân Trọng Tính, năm 2016, anh Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12, gia đình mất liên lạc với anh. Trong gần 10 năm qua, người thân nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) giúp ông Thân Trung Nhân (giữa) tìm lại người thân. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe anh Thân Trung Nhân ổn định, tỉnh táo, minh mẫn, không có dấu hiệu bất thường. Công an xã Kim Ngân sau đó lập biên bản, hoàn tất thủ tục và bàn giao anh Nhân cho người thân đưa về gia đình chăm sóc.

Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá, việc Công an xã Kim Ngân kịp thời phát hiện, xác minh, thông báo và phối hợp bàn giao người mất liên lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý địa bàn và phục vụ Nhân dân. Sự hỗ trợ thiết thực của UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân góp phần giúp gia đình nhanh chóng đoàn tụ với người thân sau nhiều năm mong mỏi.