Đăng Facebook xúc phạm người khác, một phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T. (SN 1997, trú xã Hòa Tiến) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị, trong đó có nhiều nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín.

Sau khi được đăng tải, bài viết thu hút sự chú ý trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín, công việc và cuộc sống gia đình của chị H.T.K.T.

Đăng Facebook xúc phạm người khác, Đ.T.T. bị Công an xã Hòa Tiến quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định người đăng tải bài viết là Đ.T.T. (SN 1996, trú thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến). Làm việc với cơ quan Công an, Đ.T.T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, Đ.T.T. nhận thức rõ sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung xúc phạm người khác.

Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt Đ.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin. Những nội dung sai sự thật, vu khống hoặc sử dụng ngôn từ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.