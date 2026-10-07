Gia tăng tình trạng người chưa thành niên phạm pháp ở Đắk Lắk

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, toàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên (tăng 13 vụ so với tháng 8/2026). Các hành vi vi phạm khá đa dạng. Từ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến trộm cắp, cướp giật và những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Đáng lo ngại, có nhiều trường hợp chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng do thiếu kiềm chế, các em đã sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Một nhóm đối tượng chưa thành niên chuyên tổ chức trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, Tân An và một số vùng lân cận bị Công an phường Tân An bắt giữ.

Điển hình như vào khoảng 20h tối 19/9, trong khi H.N.P. (SN 2012, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cùng một số người bạn đang tập múa lân trong sân vận động ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa thì N.N.H. (SN 2005, trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa) và một số người khác kéo đến gây sự. Sau khi có lời qua tiếng lại giữa đôi bên, nhóm của H.N.P. rời sân vận động để về nhà, còn nhóm của N.N.H. bám theo gây sự dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả.

Trong lúc xô xát, H.N.P. đã dùng dao tự chế xông vào đâm nhiều nhát vào người N.N.H. và một số người đi cùng. Hậu quả vụ xô xát đã khiến N.N.H. tử vong trên đường đi cấp cứu và 2 người khác là T.V.G.B. (SN 2011, trú tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa) và T.G.H. (SN 2008, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.N.P. về hành vi “Giết người” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Ea Kao kịp thời ngăn chặn 2 nhóm đối tượng có độ tuổi từ 12 đến 16 dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hay mới đây, chỉ vì xuất phát mâu thuẫn lời qua, tiếng lại giữa hai hội nhóm “Chi Lăng” và “Săm Brăm” trên mạng xã hội Facebook, 26 đối tượng (14 đối tượng trú tại phường Thành Nhất và 12 đối tượng trú tại phường Ea Kao) có độ tuổi từ 12 đến 16, trong đó có nhiều em đang là học sinh cấp 2 đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, kiếm, mã tấu… hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành đai 30/4, phường Ea Kao để giải quyết mâu thuẫn. Rất may vụ việc đã được Công an phường Ea Kao phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Không chỉ tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật liên quan đến đánh nhau, trộm cắp, cướp giật… thậm chí giết người mà tội phạm liên quan đến ma tuý trong lứa tuổi chưa thành niên đang có xu hướng gia tăng. Điều đáng lo ngại là loại tội phạm này không chỉ xuất hiện ở các đô thị, trung tâm hành chính mà còn lan rộng đến nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đối tượng ngày càng trẻ hóa.

Một nhóm đối tượng chưa thành niên dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau bị Công an xã Hoà Phú bắt giữ.

Theo Công an Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 63 trường hợp dương tính với chất ma túy nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, thậm chí có trường hợp dưới 16 tuổi. Trong đó, Cơ quan chức năng đã xử lý bằng hình thức khởi tố hình sự 26 trường hợp. Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng chủ động thuê nhà nghỉ, phòng trọ hoặc đến các lán trại, chòi canh vườn, rẫy vắng người qua lại để thực hiện hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy đang dần phổ biến hơn.

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, việc gia tăng tội phạm người chưa thành niên trong thời gian qua tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi này.

“Đây là giai đoạn các em đang phát triển về thể chất, tâm lý và nhân cách, trong khi khả năng nhận thức pháp luật, kiểm soát cảm xúc và xử lý các tình huống xung đột còn nhiều hạn chế. Khi thiếu sự quản lý, định hướng kịp thời, các em có thể dễ bị kích động, lôi kéo hoặc có những hành vi bột phát dẫn đến hậu quả đáng tiếc”, Đại tá Võ Duy Tuấn nêu.

Hai nhóm học sinh trên địa bàn xã Hoà Phú dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau trong đêm.

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ngoài các nguyên nhân trên thì môi trường giáo dục, quan tâm của gia đình và nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thiếu quan tâm, quản lý hoặc chưa kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường về tâm lý, các mối quan hệ xã hội có thể khiến người chưa thành niên dễ bị tác động bởi bạn bè xấu hoặc hình thành nhận thức, hành vi lệch chuẩn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội cũng đặt ra những nguy cơ mới. Những video, hình ảnh có nội dung bạo lực, kích động bạo lực hoặc cổ súy cách ứng xử lệch chuẩn có thể tác động tiêu cực đến người trẻ nếu các em thường xuyên tiếp xúc nhưng thiếu kỹ năng chọn lọc, nhận diện và tự bảo vệ.

Những hung khí nguy hiểm được Công an thu giữ trong một vụ ẩu đả giữa hai nhóm trẻ chưa thành niên trên địa bàn xã Hoà Phú.

Để phòng ngừa tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Trong đó, gia đình cần quan tâm đến tâm lý, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của con em; nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn; các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, quản lý, giáo dục những trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Công an Đắk Lắk phối hợp cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật đến với học sinh.

“Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học và cộng đồng; đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong quản lý, định hướng hành vi, góp phần ngăn chặn người chưa thành niên vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ cơ sở để cùng chung tay góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai cho thế hệ trẻ”, Đại tá Võ Duy Tuấn đề nghị.